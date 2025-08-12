Ngày 12/8: Heo hơi tại miền Nam giữ giá cao, miền Bắc rớt nhẹ

Giá heo hơi hôm nay (12/8) giảm nhẹ tại một số tỉnh miền Bắc, trong khi khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn giữ ổn định. Mức giảm phổ biến khoảng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá heo hơi tại miền Nam duy trì ổn định với mức giá phổ biến 64.000 - 65.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi ở miền Nam giữ ở mức cao

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm nhẹ ở nhiều nơi. Cụ thể, Lào Cai, Sơn La cùng giảm 1.000 đồng/kg, còn lần lượt 61.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Tại Bắc Ninh và Hà Nội, giá cũng lùi 1.000 đồng/kg, về mức 62.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Mức cao nhất thuộc về các tỉnh như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ, cùng đạt 62.000 đồng/kg.

Một số địa phương như Quảng Ninh, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An duy trì ở 61.000 đồng/kg, trong khi mức thấp nhất 60.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La và Hà Tĩnh.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tiếp tục giữ nguyên so với hôm qua. Thấp nhất khu vực là Gia Lai ở mức 57.000 đồng/kg.

Các địa phương như Quảng Trị, Đà Nẵng đạt 58.000 đồng/kg; Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi ở mức 59.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì 61.000 đồng/kg; riêng Lâm Đồng giữ mức cao 64.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường duy trì ổn định với mức giá phổ biến 64.000 - 65.000 đồng/kg. Giá cao nhất 65.000 đồng/kg xuất hiện tại Tây Ninh, Đồng Nai, TP. HCM, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long. Mức thấp nhất khu vực là 64.000 đồng/kg, ghi nhận tại Cần Thơ và An Giang.

Diễn biến giá heo hơi những ngày gần đây cho thấy khu vực miền Bắc đang có xu hướng giảm nhẹ, trong khi miền Nam vẫn giữ mức giá cao. Yếu tố cung - cầu, chi phí vận chuyển và tình hình dịch bệnh tại một số địa phương được cho là nguyên nhân ảnh hưởng đến giá thu mua.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Theo khảo sát sáng ngày 12/8, giá thịt heo mát Meat Deli từ trang winmart.vn tiếp tục ổn định. Cụ thể, ba rọi đang có giá niêm yết là 163.122 đồng/kg, cao nhất trong các sản phẩm thịt heo được khảo sát tại WinMart.

Hiện tại, giá thịt heo tại WinMart dao động trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền. Các sản phẩm thịt heo tại đây đang được bán với giá dao động trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Cụ thể, hai sản phẩm có giá bán cao nhất là sườn non heo và đuôi heo, lần lượt là 190.000 đồng/kg và 176.000 đồng/kg. Mỡ heo vẫn giữ giá thấp nhất là 89.000 đồng/kg./.