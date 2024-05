(TBTCO) - Đà tăng tuần của giá xăng dầu thế giới nhanh chóng bị cắt đứt. Tuần này gần như là tuần “trượt dốc không phanh” của giá dầu; trong 5 phiên giao dịch, giá dầu giảm tới 4 phiên, gần như đi ngang 1 phiên. Giá gas xoay chiều tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 5/5: Cắm đầu lao dốc. Ảnh tư liệu

Trong 5 phiên giao dịch, giá dầu giảm tới 4 phiên, gần như đi ngang 1 phiên. Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 7%, giá dầu WTI giảm 6,8%.

Khép lại tuần giao dịch, giá dầu thế giới ghi nhận tuần giao dịch lao dốc không phanh, giảm mạnh nhất trong 3 tháng vừa qua. Căn cứ theo dữ liệu trên Oilprice lúc 4h30 ngày 5/5/2024 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở mốc 77,99 USD/thùng, giảm 1,06% (tương đương giảm 0,84 USD/thùng).

Giá dầu WTI giảm xuống 77,99 USD/thùng, giá dầu Brent cũng giảm xuống 82,78 USD/thùng vào ngày kết thúc tuần giao dịch, hướng tới mức giảm hàng tuần lớn nhất trong 3 tháng qua.

Ngay phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu giảm hơn 1 USD do các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang diễn ra ở Cairo làm giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông. IGiá dầu trượt sâu hơn gần 1% trong phiên giao dịch thứ 2 của tuần. Và tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ 3. Trong phiên này, giá dầu lao dốc khoảng 3% xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, chịu tác động mạnh bởi tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng vọt 7,3 triệu thùng, ngược so với mức dự báo giảm 1,1 triệu thùng của các nhà phân tích và cao hơn so với mức báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ.

Giá gas xoay chiều tăng mạnh

Giá gas tăng 5,65%, lên mức 2,15 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 6/2024.

Theo Reuters, giá khí đốt bán buôn của Hà Lan và Anh giữ ổn định vào thứ Sáu (3/5) do dự báo ấm hơn đã hạn chế một số động lực tăng giá trong bối cảnh kỳ vọng về sự cạnh tranh ngày càng tăng từ châu Á đối với việc vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)./.