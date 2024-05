Aeon Mall Tân An chính thức khởi công: Điểm tựa cho bất động sản nhà ở phát triển

(TBTCO) - Sáng nay, dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân An chính thức khởi công, sự kiện đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân Long An nói chung và nhà đầu tư bất động sản nói riêng.

Lễ khởi công dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân An diễn ra sáng nay

Giá trị của Aeon Mall

Tính đến nay, thương hiệu Aeon Mall đã có mặt tại Việt Nam được hơn 10 năm, trở thành hệ thống trung tâm thương mại yêu thích hàng đầu của người tiêu dùng. Nó không chỉ mang lại giá trị tận hưởng từ đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm vui chơi của khách hàng, mà còn đem lại cả giá trị về thương mại, đầu tư và an cư.

Lấy ví dụ từ thực tế, tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực Aeon Mall Tân Phú Celadon ngay sau khi hình thành đã thu hút và gia tăng cư dân các khu vực xung quanh gồm quận Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp và Tân Phú đạt gần 1,8 triệu người (năm 2014). Đây là khu vực có mật độ dân số cao nhất nhì thành phố, đến nay dân số vào khoảng 2,4 triệu người (năm 2023).

Được biết chỉ sau gần 5 năm hoạt động (2014-2019) Aeon Mall Tân Phú Celadon đã mở rộng thêm gấp đôi quy mô để tăng trải nghiệm tiện ích, đáp ứng được số lượng của khách hàng.

Song song với sự gia tăng về dân số, nhu cầu an cư quanh khu vực Aeon Mall cũng phát triển không kém, do đó, giá bất động sản các khu vực này thường có giá cao hơn và nhịp tăng nhanh hơn so với các khu vực khác.

Không khó để nhận thấy, Aeon Mall hình thành sẽ là điểm thu hút cư dân và du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí và mua sắm.

Đơn cử, khi Aeon Bình Tân hoạt động, giá nhà phố mặt tiền trung bình ở khu vực này từ 45 triệu/m2 vọt lên 85 triệu/m2. Tương tự, khu vực Aeon Mall Bình Dương Canary ở Thuận An, trước năm 2014, giá căn hộ nơi đây chỉ 10 - 15 triệu đồng/m2 đã tăng lên 30 - 35 triệu đồng/m2 giai đoạn 2019 - 2020, thậm chí một số dự án mới cán mốc 45 triệu đồng/m2.

Lý giải cho sự tăng giá bất động sản quanh Aeon Mall, nhiều chuyên gia nhận định, bên cạnh những yếu tố thuận lợi sẵn có về hạ tầng khu vực, sự xuất hiện của Aeon Mall sẽ bổ sung, hoàn thiện hệ thống tiện ích dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và từ đó thu hút di cư về đây ngày càng đông. Vì vậy, không khó hiểu khi các sản phẩm bất động sản gần trung tâm thương mại lớn lại luôn thu hút khách mua.

La Villa Green City hưởng trọn lợi ích từ Aeon Mall Tân An

Với lợi thế chỉ cách Aeon Mall Tân An vài trăm mét, La Villa Green City đang được hưởng trọn tiện ích sống của trung tâm thương mại này trong tương lai gần.

Cơ hội trải nghiệm không gian mua sắm hiện đại dành cho cư dân La Villa Green City chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Với các sản phẩm, phong cách phục vụ tiêu chuẩn Nhật chất lượng cao, cư dân có thể thỏa sức khám phá những thương hiệu ẩm thực nổi tiếng đến từ đất nước mặt trời mọc.

Khu đô thị La Villa Green City chỉ cách Trung tâm thương mai Aeon Mall vài trăm mét. Ảnh: Trần Anh Group

“Sự xuất hiện của Aeon Mall, ngoài vai trò là một điểm mua sắm kích thích nhu cầu tiêu dùng, còn đặc biệt sẽ làm tăng sức nóng cho thị trường bất động sản Tân An trong thời gian gần, đặc biệt là các dự án liền kề Aeon Mall Tân An như La Villa Green City” - đại diện Trần Anh Group cho biết.

Không chỉ đầy đủ pháp lý, thiết kế hiện đại và sang trọng cùng với không gian sống xanh trong lành, thuận tiện cho cuộc sống của cư dân, La Villa Green City nằm liền kề Aeon Mall đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng nhờ vị trí lõi trung tâm phát triển và hội tụ những giá trị tiềm năng hiếm có.

Khu đô thị đang có mức giá cạnh tranh tại khu vực, chỉ từ thanh toán trước 880 triệu đồng với nhiều hình thức thanh toán và ưu đãi hấp dẫn.