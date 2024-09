Ngày 2/9: Giá tiêu tăng vùn vụt trở lại, cà phê ổn định sáng đầu tuần

(TBTCO) - Giá tiêu hôm nay (2/9) tại khu vực Đông Nam Bộ tăng mạnh 4.500 - 5.000 đồng, giao dịch quanh mốc 149.000 -150.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước, Đắk Nông là 150.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê trong nước ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, nằm trong khoảng 121.000 - 122.100.

Giá tiêu hôm nay tăng vùn vụt trở lại, đỉnh mới được thiết lập

Giá tiêu tăng mạnh ở các vùng trọng điểm

Giá tiêu hôm nay (2/9) tại khu vực Đông Nam Bộ tăng mạnh 4.500 - 5.000 đồng so với ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 149.000 - 150.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước, Đắk Nông là 150.000 đồng/kg.

Theo đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua lên mức 150.000 đồng/kg tăng 4.000 đồng/kg với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 149.000 đồng/kg tăng 5.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận lên mức 150.000 đồng/kg tăng 4.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay tăng 3.500 - 4.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bình Phước giá tiêu hôm nay lên mức 150.000 đồng/kg tăng 4.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu lên mức 149.000 đồng/kg tăng 3.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tăng mạnh ở các vùng trọng điểm so với ngày hôm qua, dao động ở vùng giá 149.000 – 150.000 đồng/kg, đặc biệt khu vực trồng hồ tiêu tại Đắk Lắk Đắk Nông, Bình Phước lên mức giá cao kỷ lục mới là 150.000 đồng/kg..

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giữ ở mức đạt 7.529 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok giữ ở mức 8.865 USD/tấn; giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ ở mức 6.450 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tiếp tục đứng vững ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.100 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.800 USD/tấn.

Về giá tiêu tuần tới, chuyên gia kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp tục. Còn một hai ngày nữa là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ kết thúc, lực mua dự báo sẽ trở lại, giúp giá tiêu vững ở mức cao.

Giá cà phê sẽ tiếp tục tăng cao đến đầu vụ thu hoạch mới

Giá cà phê trong nước hôm nay hôm nay (2/9) ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, nằm trong khoảng 121.000 - 122.100. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.400 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 122.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 121.700 đồng, ở Pleiku và La Grai cùng giá 121.600 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 121.700 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 122.100 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 121.000 đồng/kg.

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 16 triệu bao cà phê. Con số này thể hiện mức giảm 13,8% về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng được bù đắp bởi mức tăng 30,9% về giá trị, đạt kỷ lục 3,54 tỷ USD.

Theo ước tính được đưa ra vào đầu tháng 8 bởi Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (Vicofa), Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 148.000 tấn cà phê để xuất khẩu trong 2 tháng còn lại của niên vụ 2023 - 2024.

Theo Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa), giá cao là điểm sáng duy nhất của bức tranh ngành cà phê Việt. Bởi sản lượng cà phê giảm 20% so với niên vụ trước, do các vùng trồng cà phê lớn đều diễn ra hạn hán và sâu bệnh. Vì vậy những tháng cuối năm, tình hình xuất khẩu cà phê sẽ gặp nhiều thách thức.

Nguồn cung cà phê của Việt Nam thiếu hụt nên giá cà phê dự báo sẽ tiếp tục tăng cao đến đầu vụ thu hoạch vào tháng 10, 11. Các nhà kinh tế cho rằng, hiện đã có tình trạng bắt đầu tích trữ hàng để đầu cơ, dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh, phá vỡ sự bền vững của ngành hàng.

Giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 2/9/2024 lúc 4h30 giảm, mức tăng 4.412 - 4.948 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 4.948 USD/tấn (tăng 47 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 4.729 USD/tấn (tăng 37 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.530 USD/tấn (tăng 27 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.412 USD/tấn (tăng 29 USD/tấn).

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 2/9/2024 sắc đỏ chiếm ưu thế, mức giảm từ 2.95 - 3.55 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 là 244.05 cent/lb, giảm 1.43 %; kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 242.10cent/lb (giảm 1.26%); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 239.85 cent/lb (giảm 1.21 %) và kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 237.00 cent/lb, giảm 1.25 %.

Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 2/9/2024 tăng, giảm trái chiều. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 298.60 USD/tấn (giảm 1.57%); kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 296.00 USD/tấn (tăng 0.36%); kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 294.25 USD/tấn giảm 1.82 %) và giao hàng tháng 5/2025 là 293.05 USD/tấn (giảm 1.31%)./.