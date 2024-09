Ngày 29/9: Giá cà phê giảm mạnh, cao su nối dài đà tăng

(TBTCO) - Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng kiến mức giảm mạnh của giá cà phê trên thị trường thế giới. Giá tiêu biến động trái chiều, riêng giá cao su nối dài đà tăng trên sàn giao dịch Thượng Hải.

Giá cà phê giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh minh họa

Giá cà phê

Thị trường thế giới: Tại thời điểm 4h30 ngày 29/9/2024, giá cà phê Robusta trên sàn London giao dịch ở mức 4.808 - 5.482 tấn, giảm 45 USD/tấn; cà phê kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 5.203 USD/tấn, giảm 39 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.983 USD/tấn, giảm 46 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 4.808 USD/tấn, giảm 51 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 29/9/2024 sắc đỏ chiếm ưu thế, mức giảm từ 4.40 - 4.85 cent/lb.

Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 là 269,15 cent/lb, giảm 1,73 %; kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 266,90 cent/lb giảm 1,78%); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 264,35 cent/lb (giảm 1,75 %) và kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 261,20 giảm 1,66%.

Riêng cà phê Arabica Brazil sáng 29/9/2024 tăng, giảm trái chiều.

Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 là 321,55 USD/tấn, tăng 0,16%; kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 320,90USD/tấn (giảm 1,79%); kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 325,45 USD/tấn, giảm 1,87% và giao hàng tháng 7/2025 là 321,30 USD/tấn, giảm 1,77%.

Thị trường trong nước: Giảm từ 400 - 500 đồng/kg, hiện giá nằm trong khoảng 121.000 - 122.100 đồng/kg.

Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.300đ đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 122.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 121.000 đồng giảm 400 đồng/kg so với ngày hôm qua, ở Pleiku và La Grai cùng giá 120.900 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 121.200 đồng/kg giảm 400 đồng/kg so với ngày hôm qua; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá 121.200 đồng/kg giảm 400 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 121.100 đồng/kg giảm 5.00 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 122.100 đồng/kg giảm 500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 122.000 đồng/kg.

Giá tiêu

Thị trường thế giới: Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 6.942 USD/tấn, tăng 0,22%; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.750 USD/tấn; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA mức 8.800 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok 9.430 USD/tấn, tăng 0,22%; giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.200 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 7.100 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 10.150 USD/tấn. IPC điều chỉnh tăng giá tiêu tại Indonesia trong khi giữ ổn định ở những địa phương khác.

Thị trường trong nước: nối dài chuỗi ngày giảm ở các địa phương trọng điểm, giao dịch từ 146.000 – 148.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Gia Lai ở mức 147.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Đồng Nai (147.000 đồng/kg); Đắk Lắk (147.000 đồng/kg); Đắk Nông (146.000 đồng/kg); Bà Rịa - Vũng Tàu (147.000 đồng/kg) và Bình Phước (148.000 đồng/kg).

Như vậy, tiếp đà giảm của 3 ngày trước, giá tiêu trong nước hôm nay nối dài chuỗi giảm ở các địa phương trọng điểm, mức giảm 1.000 – 3.000 đồng/kg. Giá tiêu cao nhất ở mốc 148.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cao su

Thị trường thế giới: Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (ngày 27/9), giá cao su thiên nhiên hợp đồng giao tháng 10 trên sàn giao dịch Thượng Hải – Trung Quốc (SHFE) tăng 1,3% (225 Nhân dân tệ/tấn), lên mức đỉnh mới là 17.110 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng giao tháng 1/2025 tăng 180 Nhân dân tệ/tấn, đạt 18.555 nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS 3 hợp đồng giao tháng 10 tăng khoảng 1%, đạt 95,76 Baht/kg, mức cao nhất đạt được kể từ tháng 3 năm nay

Còn tại Nhật Bản, giá cao su RSS 3 giao tháng 10 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm nhẹ 0,8% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, xuống còn 398,7 yên/kg; Hợp đồng giao tháng 2/2025 cũng giảm 0,9%, đạt 388 yen/kg.

Mặc dù vậy, tính chung trong tuần qua giá cao su tại Nhật Bản vẫn tăng khoảng 3%, Thái Lan tăng 1,6%, đặc biệt sàn Thượng Hải - Trung Quốc chứng kiến mức tăng hơn 6% (tương ứng hơn 1.000 nhân dân tệ/tấn).

Nếu tính từ đầu năm đến nay giá cao su tại Thái Lan đã tăng 33,3%, Nhật Bản tăng 52% và Trung Quốc tăng 23%./.