Ngày 29/9: Giá sắt thép tiếp tục tăng thêm 6 Nhân dân tệ/tấn

(TBTCO) - Phiên giao dịch ngày 29/9/2023, giá sắt thép tiếp tục ghi nhận mức tăng 6 Nhân dận tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Tại thị trường trong nước, các thương hiệu vẫn duy trì giá đi ngang.

Ảnh minh họa.

Giá tăng trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Khảo sát vào lúc 9h30 (giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 1/2024 tăng 6 Nhân dân tệ lên mức 3.690 Nhân dân tệ/tấn. Trước đó, phiên 28/9, giá quặng sắt kỳ hạn cũng tiếp đà tăng bởi dữ liệu sản lượng kim loại nóng cao hơn.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã chốt phiên với giá cao hơn 0,89% lên 852 nhân dân tệ/tấn (116,66 USD/tấn). Giá quặng sắt chuẩn giao tháng 10 trên Sàn giao dịch Singapore (SGX) tăng 0,77% ở mức 117,45 USD/tấn. Các nguyên liệu sản xuất thép khác được củng cố, với than luyện cốc DJMcv1 và than cốc trên Sàn DCE tăng lần lượt 3,3% và 5,99% do dự đoán nguồn cung sắp tới sẽ giảm.

Thị trường trong nước

Theo SteelOnline.vn, giá thép xây dựng trong nước hôm nay được các doanh nghiệp duy trì ở mức giá như sau:

Tại miền Bắc: Thương hiệu Hòa Phát với dòng thép cuộn CB240 là 13.430 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 là 13.740 đồng/kg.

Thép cuộn CB240 của thương hiệu thép Việt Ý ở mức ổn định là 13.430 đồng/kg. Thép thanh vằn D10 CB300 của cùng thương hiệu ở mức 13.690 đồng/kg. Thép Việt Đức cũng giữ nguyên giá bán thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.890 đồng/kg.

Giá hai mặt hàng thép của thương hiệu Việt Sing cũng được giữ nguyên như sau: thép cuộn CB240 ở mức 13.190 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.500 đồng/kg. Tương tự, thương hiệu thép Việt Nhật với chủng loại thép cuộn CB240 đi ngang ở mức 13.500 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thương hiệu thép Hòa Phát với thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.740 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức cũng giữ nguyên giá thép cuộn CB240 ở mức 13.840 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.140 đồng/kg. Giá thép cuộn CB240 của thương hiệu Pomina hiện ở mức 14.480 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.380 đồng/kg.

Tại miền Nam: Hòa Phát đang đưa ra giá thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.790 đồng/kg - không đổi so với hôm qua. Thương hiệu Pomina với thép cuộn CB240 ở mức 14.280 đồng/kg và giá thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.380 đồng/kg./.