Ngày 4/8: Giá thép giảm nhẹ phiên giao dịch đầu tuần

Phiên giao dịch đầu tuần, giá thép tiếp tục giảm nhẹ trên sàn giao dịch Thượng Hải. Quặng sắt diễn biến trái chiều. Trong nước, các doanh nghiệp duy trì mức giá ổn định.

Sáng 4/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 8 giao dịch ở mức 3.158 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Thị trường trong nước

Mở cửa phiên giao dịch 4/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,4% (12 Nhân dân tệ) về mức 3.158 Nhân dân tệ/tấn. Thép cây tháng 5/2026 giảm mạnh hơn, lùi 27 Nhân dân tệ còn 3.270 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 tăng 0,4% (3 Nhân dân tệ) lên mức 790,5 nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,25 USD về mức 99,4 USD/tấn.

Ngược lại, thị trường quặng sắt có diễn biến phân hóa. Tại sàn Đại Liên, hợp đồng tháng 8 tăng 3 nhân dân tệ lên 790,5 nhân dân tệ/tấn, trong khi hợp đồng tháng 9 ổn định quanh mốc 784 nhân dân tệ/tấn – tương đương mức giảm 2% so với đầu tuần. Trên sàn Singapore, giá quặng sắt tháng 8 giảm 0,25 USD xuống 99,4 USD/tấn, còn hợp đồng tháng 9 nhích nhẹ 0,64%, đạt 100,4 USD/tấn.

Ngoài ra, giá than luyện và than cốc cũng chịu áp lực giảm. Theo dữ liệu từ sàn DCE, than cốc mất 4,72%, còn than luyện cốc giảm nhẹ 0,18%. Báo cáo từ Mysteel cho thấy sản lượng gang trung bình ngày hiện chỉ đạt 2,41 triệu tấn - mức thấp nhất trong 3 tuần qua.

08h00 ngày 4/8/2025, giá thép hôm nay cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.