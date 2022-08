Ngày đầu thu phí không dừng, vẫn có nơi chấp nhận thu phí thủ công

(TBTCO) - Ghi nhận ngày đầu tiên vận hành thu phí không dừng (ETC) tại các trạm thu phí ở TP. Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên, tại một số trạm, nhiều xe do chưa dán thẻ nên vẫn phải thu phí theo cách thủ công.

Tại trạm thu phí Túy Loan, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, sáng 1/8, hàng loạt xe nối đuôi dừng bên đường vì chưa tải ứng dụng thu phí không dừng ePass, VETC. Nhiều tài xế chưa nộp tiền vào tài khoản cũng bị yêu cầu dừng lại thao tác trước khi qua trạm. Một số xe không đủ điều kiện qua trạm đã bị nhân viên của trạm yêu cầu lùi xe.

Trạm thu phí Túy Loan, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Ảnh: CTV

Giải thích lý do, một nhân viên trạm thu phí trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cho biết, việc thu phí không dừng đã được tuyên truyền rộng rãi từ lâu. “Nếu châm chước cho tài xế đi qua thì vô tình sẽ tạo tâm lý ỷ lại, không thực hiện các thủ tục như dán thẻ ETC, nộp tiền vào tài khoản, lần sau sẽ tái phạm” - nhân viên này chia sẻ.

Với lưu lượng bình quân 5.000 – 6.000 lượt phương tiện/ngày đêm, tất cả 7 trạm trên tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi hiện đã bố trí các làn thu phí ETC để đảm bảo phục vụ thông suốt lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tại thời điểm hiện nay.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận đầu giờ sáng 1/8 tại trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân), ô tô xếp hàng khoảng 150m di chuyển khá chậm vào làn thu phí hỗn hợp. Những xe này chưa dán thẻ ETC nên phải đóng phí theo cách thủ công. Ngược lại, các làn thu phí ETC rất thông thoáng, thỉnh thoảng mới có xe đi qua.

Theo một nhân viên bán vé, từ 0h ngày 1/8, trạm đã bắt đầu áp dụng hình thức thu phí không dừng ETC. Tuy nhiên, nhiều xe vẫn đi qua làn hỗn hợp.

Trạm thu phí cầu Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh được cho là thông thoáng hơn nhiều nơi. Ảnh: M.Tân

Trạm thu phí Phú Mỹ (Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức) đã bắt đầu triển khai thu phí không dừng ETC với 6 làn xe hướng từ quận 7 sang TP. Thủ Đức và ngược lại. Cùng với nhân viên thu phí được huy động, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cũng được bố trí phối hợp để điều tiết, xử lý nên tình hình giao thông qua khu vực vẫn ổn định.

Trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, theo lãnh đạo ban quản lý, tỷ lệ thu phí không dừng đã đạt mức 80%.

Ông Hồ Việt Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tasco cho hay, riêng 4 tuyến cao tốc của VEC đã có tổng lưu lượng trên 100.000 lượt/ngày, chiếm tỷ trọng khoảng 50% lưu lượng cao tốc của cả nước.

Theo ông Hà, tỷ lệ dán thẻ ETC không đồng đều giữa các khu vực, đặc biệt khu vực các tỉnh phía Nam rất thấp (dưới 65%). Ông Hà thông tin thêm, 4 tuyến cao tốc đều đạt kết quả tích cực trong những ngày đầu vận hành, tỷ lệ ETC tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây lần lượt đã đạt mức 60% - 80% và cải thiện từng ngày.

Đặc biệt, thời gian qua trạm trên làn ETC đối với xe đủ tiêu chuẩn được ghi nhận rút ngắn 6 - 7 lần so với hình thức thu phí 1 dừng./.