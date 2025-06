Tăng vốn điều lệ - Động lực quan trọng để VEC “vươn mình” trong kỷ nguyên phát triển

(TBTCO) - Sau khi tăng vốn điều lệ, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hiện đang tập trung nguồn lực, tích cực chuẩn bị để khởi công Dự án mở rộng tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai và tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn TP. Hồ Chí Minh - Long Thành trong năm nay.

Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Lê Toàn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1145/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Theo đó, vốn điều lệ của Công ty mẹ - VEC được phê duyệt đến hết năm 2026 là 39.366 tỷ đồng, tăng 38.251 tỷ đồng so với mức vốn điều lệ đã được phê duyệt đến năm 2023.

Nguồn bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển tại doanh nghiệp trong 3 năm 2024 - 2026 là 1.562 tỷ đồng và nguồn ngân sách nhà nước đã giao kế hoạch cho Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) để đầu tư 05 dự án đường bộ cao tốc do VEC làm chủ đầu tư và đã được giải ngân là 36.689 tỷ đồng, gồm: Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Long Thành.

Để khẳng định vai trò doanh nghiệp nòng cốt, thuộc nhóm dẫn đầu của Quốc gia trong lĩnh vực đầu tư phát triển đường cao tốc, đồng chí Trương Việt Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cho biết, VEC sẽ tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh hiệu quả...

Đồng thời, đặt mục tiêu triển khai ngay đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc đang quản lý, vận hành khai thác; đầu tư hoàn thiện theo quy mô hoàn chỉnh một số tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam và tiến tới đầu tư mới một số tuyến cao tốc còn lại chưa thực hiện trong quy hoạch quốc gia.

VEC cũng sẵn sàng tham gia đầu tư các tuyến cao tốc phục vụ mục tiêu an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và phấn đấu đến năm 2035 thực hiện quản lý khai thác 1.500 km đường cao tốc trên cả nước.

Chia sẻ về các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh sau khi tăng vốn, đồng chí Phạm Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc cho biết, VEC hiện đang nỗ lực hoàn thành các thủ tục điều chỉnh để triển khai các hạng mục còn lại của Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong năm 2025, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu đưa toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác vào năm 2026.

Cùng với đó, chú trọng công tác sửa chữa hư hỏng mặt đường và hệ thống an toàn giao thông, nâng cấp các tuyến cao tốc do VEC làm chủ đầu tư và quản lý, vận hành khai thác; nghiên cứu đầu tư đồng bộ, khẩn trương hoàn thiện các khu dịch vụ, trạm dừng nghỉ tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Bến Lức - Long Thành; trang bị hệ thống kiểm soát tải trọng phương tiện trên các tuyến cao tốc do Tổng công ty làm chủ đầu tư.

“Hiện nay, VEC đang tập trung mọi nguồn lực, dốc sức chuẩn bị để khởi công Dự án mở rộng tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai và tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn TP. Hồ Chí Minh - Long Thành trong năm nay” - Tổng Giám đốc Phạm Hồng Quang nhấn mạnh./.