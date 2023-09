Nghệ An phá chuyên án, thu lượng lớn ma túy tổng hợp

(TBTCO) - Ngày 12/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa đồng chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hà Văn Đoán (giữa) tại cơ quan Công an. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng huyện Quế Phong (Nghệ An) phát hiện đối tượng Hà Văn Đoán (sinh năm 1992), trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Đối tượng này từng có 3 tiền án về ma túy và trộm cắp tài sản. Để nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng chức năng huyện Quế Phong đã xác lập chuyên án đấu tranh. Sau một thời gian kiên trì triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 00h30 phút ngày 11/9/2023, tại bản Kim Khê, xã Châu Kim, Ban chuyên án bắt quả tang đối tượng Hà Văn Đoán về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng cùng số tang vật ngay sau đó đã được di lý về trụ sở Công an huyện Quế Phong để phục vụ đấu tranh, điều tra, làm rõ. Bước đầu, đối tượng Hà Văn Đoán đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra mở rộng./.

Đông Mai