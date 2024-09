(TBTCO) - Do lo ngại cơn bão số 3 đổ về gây mưa to nên nhiều người dân Hà Nội đã chủ động mua tích trữ rau xanh, thực phẩm cá thịt khiến cho các mặt hàng này sáng nay đắt khách, giá cả có tăng nhẹ. Bên cạnh những bà nội trợ có tâm lý lo xa thì cũng có nhiều người cho rằng bão đổ về có 2-3 ngày nên cũng không đến mức phải đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ.

Chợ Hàng Bè đón nhiều người dân đến mua sắm trước khi cơn bão số 3 đổ bộ.

Sáng nay (6/9) tại các chợ truyền thống như Nguyễn Công Trứ, Mùng 8/3, Thành Công, Kim Liên, Dốc Đề, chợ Hôm Đức Viên... nhiều người đi mua thực phẩm tích trữ nên dù bão chưa về "bão" đã quét qua chợ. Theo một chủ sạp hàng thịt lợn tại chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng Hà Nội) cho biết, thường vào tầm gần trưa, nhiều phản thịt lợn của các tiểu thương ở chợ vẫn còn đầy hàng, nhưng hôm nay, ngay từ sáng sớm hàng hóa hầu như không còn.

Không chỉ hàng thịt, các quầy hàng rau quả cũng đắt khách. Cụ thể, giá rau muống 15.000 đồng/mớ; bí xanh 22.000 – 30.000 đồng/kg; rau ngót, rau dền 10.000 - 15.000 đồng/mớ; quả lặc lè 40.000 đồng/kg; bắp cải 25.000 đồng/kg; cà chua 45.000 đồng/kg; các loại rau gia vị khá đắt, từ 3.000 – 5.000 đồng/mớ.

Giá thịt lợn khoảng 120.000 – 160.000 đồng/kg; trong đó, thịt nạc vai từ 140.000 – 160.000 đồng/kg; trứng gà 35.000 đồng/10 quả (bình thường khoảng 32.000 đồng/10 quả). Một số phản thịt hết hàng từ 9h sáng nay, các hàng thịt gà, thịt bò cũng rất đắt khách.

Các mặt hàng rau, củ quả thu hút nhiều người dân đến mua sắm.

Thời điểm sáng nay, không chỉ có các chợ dân sinh, chợ truyền thống đông đúc người đổ xô đi mua hàng tích trữ mà còn tại các siêu thị dòng người xếp hàng thanh toán cũng đông không kém. Theo đại diện hệ thống các trung tâm thương mại siêu thị thì siêu thị luôn chuẩn bị đủ nguồn hàng phục vụ người dân.

Theo đại diện Central Retail Việt Nam, siêu thị GO!, Big C miền Bắc đã tăng thêm thời gian mở cửa tới 23h (tối qua và hôm nay), thay vì 22h như ngày thường để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân. Bên cạnh đó, GO!, Big C chủ động làm việc với nhà cung cấp, tăng gấp đôi nguồn cung ứng hàng hóa rau củ quả tươi sống (hàng thiết yếu), đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

Trong hai ngày 5 – 6/9, các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON khu vực phía Bắc ghi nhận sức mua của khách hàng tăng mạnh so với ngày thường. Khách hàng chủ yếu mua các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như: rau củ quả, cá thịt, mì tôm, gạo… Đặc biệt đối với AEON Hải Phòng, do vị trí gần biển chịu ảnh hưởng nhiều từ bão nên sức mua tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm của khách hàng, AEON Việt Nam đã dự trữ sẵn nguồn hàng cần thiết để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, đồng thời, tăng cường bố trí nhân sự đầy đủ tại tất cả các trung tâm và siêu thị, nhân viên khối văn phòng cũng tập trung hỗ trợ trưng bày hàng hóa, hỗ trợ khách hàng mua sắm.

Để đáp ứng đầy đủ nguồn hàng hóa và đồng hành cùng người dân an tâm mua sắm, AEON Việt Nam đã chủ động lên kế hoạch và làm việc với các nhà cung cấp để đáp ứng đủ nguồn cung hàng hóa trong thời gian bão cũng như sau đó, đảm bảo giá cả ổn định.

Tại các Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON khu vực phía Bắc đã nâng lượng hàng dự trữ gấp 2 - 3 lần ngày thường (đặc biệt là với các mặt hàng đồ tươi sống) nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân cho các sản phẩm: gạo, mỳ tôm các loại, rau, củ, quả các loại, thịt, cá, đồ đông lạnh, sữa uống các loại.

Bên cạnh đó, AEON cũng tập trung vào một số mặt hàng cần sử dụng trong những tình huống bị mất điện, mất nước như: Đèn pin, áo mưa, ủng, đồ đựng thực phẩm sử dụng một lần. Những sản phẩm này được trưng bày ở những vị trí thuận tiện dễ nhìn, dễ lấy để khách hàng dễ dàng tìm thấy.

Theo ghi nhận của hệ thống siêu thị BRGMart, sức mua hàng hóa tăng khoảng 20% từ chiều ngày 5/9/2024; về dự trữ hàng hoá của BRGMart, do nắm bắt thông tin sớm, hệ thống siêu thị đã đặt hàng, tăng lượng dữ trữ hàng hoá thiết yếu 30% so với bình thường, giá cả hàng hoá không có biến động và các chương trình khuyến mại thúc đẩy tiêu dùng, bình ổn giá, vẫn được chúng tôi triển khai toàn diện - Bà Nguyễn Thị Hiền Phó Tổng giám đốc BRGMart!

Nhiều người dân đến chợ Thanh Hà mua sắm lương thực, thực phẩm, chuẩn bị sẵn sàng đón cơn bão số 3.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Chuỗi WinMart - cho biết, tại siêu thị WinMart Thăng Long, lượng hàng nhập về tăng từ 200 - 300%, lượng khách đến siêu thị mua sắm sáng nay (6/9) tăng 300% so với ngày thường.

Sáng ngày 6/9, các mặt hàng có sức mua mạnh tại siêu thị WinMart như: Thực phẩm tươi sống (thịt, đặc biệt thịt MEATDeli, rau củ có xu hướng lưu trữ lâu như bầu, bí), các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, mì gói…

Với tình hình bão ảnh hưởng tới khu vực miền Bắc, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết WinMart đã lên kế hoạch để đảm bảo đầy đủ hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, thực phẩm khô dự trữ như: điều chỉnh kế hoạch cung ứng với các nhà cung cấp, đặt hàng sớm để tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa trong trường hợp bão làm gián đoạn quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho trung tâm về điểm bán, đưa ra các biện pháp đối phó như thay thế nguồn hàng nhưng vẫn qua quy trình kiểm soát để đảm bảo chất lượng.

Chuỗi siêu thị WinMart vẫn duy trì thời gian hoạt động bình thường trong các trung tâm thương mại từ 8h sáng đến 22h và các siêu thị WinMart nằm ngoài trung tâm thương mại mở cửa từ 7h sáng đến 22h hàng ngày.

Về sự hạn chế phương tiện ngày mưa bão, ông Dũng cho hay, WinMart đã và đang kết nối thường xuyên với khách hàng thông qua chương trình khách hàng thân thiết “Hội viên WiN” và giao hàng qua “Đi chợ online” trên winmart.vn nên sẽ chủ động phục vụ khách hàng tốt hơn. Ngoài ra, hệ thống của WinCommerce còn có trên 1.000 cửa hàng WinMart+/WiN ở miền Bắc, vị trí tại các chung cư và gần khu dân cư, nên sẽ rút ngắn thời gian và khoảng cách, cũng như sẽ đáp ứng nhanh nhu cầu mua sắm cho khách hàng hơn nữa./.