Người dân và doanh nghiệp rất quan tâm tới chính sách bảo hiểm xã hội

(TBTCO) - So với cùng kỳ năm 2024, số lượng cuộc gọi/câu hỏi/lượt tương tác mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận, xử lý, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp cho người dân và doanh nghiệp về các chính sách về bảo hiểm xã hội tăng khoảng 18%.

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại sự kiện.

Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - An tâm cho mọi gia đình”, Chương trình Giao lưu đã tiếp nhận, kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc của bạn đọc, giúp bạn đọc hiểu đúng, hiểu sâu về tính ưu việt, quyền lợi và trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh đánh giá cao ý nghĩa, lợi ích của việc tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đây là hoạt động được bảo hiểm xã hội Việt Nam thường xuyên tổ chức nhằm trực tiếp hỗ trợ, tư vấn kịp thời các vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân. Mục tiêu hướng đến chung nhất là để bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trở thành “điểm tựa” an sinh vững chắc cho mọi người dân, người lao động.

Thời gian qua, cùng với diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng tăng thì nhu cầu hỗ trợ, tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người dân, doanh nghiệp ngày càng lớn.

Đáp ứng nhu cầu đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kịp thời tư vấn, giải đáp; hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong quá trình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo quyền lợi và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Các ban chuyên môn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp trực tuyến các câu hỏi trong chương trình giao lưu.

Với tinh thần sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ tối đa nhu cầu được tư vấn của tổ chức, người dân, tại buổi giao lưu, hơn 50 câu hỏi của bạn đọc đã được gửi đến và tư vấn trực tiếp trong chương trình.

Phần lớn các câu hỏi xoay quanh nội dung về quy định đóng bảo hiểm xã hội, hưởng các chế độ thai sản, trợ cấp thất nghiệp, hưu trí theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; quyền lợi khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế…

Các chuyên gia đến từ các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trả lời cụ thể các câu hỏi gửi về và nhận được sự hưởng ứng, đánh giá cao của các độc giả.

Ước những tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ, tư vấn, giải đáp khoảng 1.435.887 cuộc gọi/câu hỏi/lượt tương tác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên các kênh: qua tổng đài Call Center 19009068 và số điện thoại 024.37899999, Cổng thông tin điện tử/Fanpage/Zalo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hòm thư điện tử liên hệ@.vss.gov.vn.

So với cùng kỳ năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận, xử lý, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp tăng khoảng 18%. Nguyên nhân, do từ ngày 01/7/2025 Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 có hiệu lực thi hành, nhiều chính sách thay đổi so với trước đây dẫn đến nhu cầu được giải đáp, hỗ trợ, tư vấn của người dân, tổ chức và doanh nghiệp tăng./.