Nhiều đơn vị hải quan địa phương thu ngân sách "cán đích" sớm

(TBTCO) - Những tháng gần đây, số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan đã có dấu hiệu tích cực hơn. Bằng các giải pháp quyết liệt, hiện nhiều cục hải quan địa phương đã sớm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của cả năm.

Kim ngạch mặt hàng có thuế đang tăng

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) nửa đầu tháng 11 tiếp tục gia tăng 6,4% so với tháng 10/2023. Nguyên nhân tăng thu là do kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế tháng 11/2023 tăng 1,9% so với tháng trước, trong đó kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng 1,8%. Như vậy, tổng số thu toàn ngành 11 tháng đã đạt 318.264 tỷ đồng, bằng 74,9% dự toán, giảm 17% (so với cùng kỳ năm 2022).

Việc giảm thu tổng thể vẫn do kim ngạch nhập khẩu có thuế giảm 15,1%. Cụ thể, nhóm các mặt hàng nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng nhập khẩu phục vụ sản xuất như than, hóa chất và sản phẩm hóa chất, chất dẻo, sắt thép, nguyên phụ liệu dệt may, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô… đạt trị giá 60,9 tỷ USD, chiếm 56,8% tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế, giảm 17,9%, làm giảm thu ngân sách khoảng 33.100 tỷ đồng.

Dự kiến số thu năm 2023 của Cục Hải quan Thanh Hóa vượt 11,1% so với số dự toán được giao. Ảnh: TL

Nhóm xăng dầu nhập khẩu đạt 7,3 triệu tấn, trị giá đạt 6,07 tỷ USD, tăng 23,5% về lượng và giảm 0,2% về trị giá, làm giảm thu khoảng 1.970 tỷ đồng. Nhóm ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt xấp xỉ 107.000 chiếc, trị giá 2,5 tỷ USD, giảm 26% về lượng và giảm 22% về trị giá, làm giảm thu khoảng 3.100 tỷ đồng.

Dự toán thu của 10 cục hải quan tỉnh, thành phố (chiếm 87% dự toán thu của toàn ngành) mới bằng 75,20% dự toán được giao, giảm 14,27%.

Hầu hết các đơn vị chiếm số thu lớn có số thu lũy kế từ đầu năm đến 15/11 giảm, như: Đồng Nai giảm 22,4%; Thanh Hóa giảm 21,9%; Bình Dương giảm 18,2%; Bà Rịa Vũng Tàu giảm 17,3%; Hải Phòng giảm 17,8%; riêng Cục Hải quan Quảng Ninh tăng 9,4%.

Linh hoạt các giải pháp

Tuy đối diện với nhiều thách thức, song cho đến nay, nhiều đơn vị hải quan địa phương thực hiện nhiệm vụ thu NSNN đã "cán đích" sớm.

Cụ thể, tính đến 19/11/2023, Cục Hải quan Thanh Hóa thu đạt 14.089,71 tỷ đồng, bằng 104% dự toán do Bộ Tài chính giao. Dự kiến số thu năm 2023 của Cục Hải quan Thanh Hóa ước đạt 15.030 tỷ đồng, vượt 11,1% dự toán.

Kết quả này có được một phần do đơn vị cũng chú trọng, ưu tiên nguồn lực trong công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền, vận động thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại đơn vị nhằm tăng cường nguồn thu, nỗ lực tuyên truyền các chủ trương, chính sách đặc thù; qua đó thu hút các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu về làm thủ tục tại tỉnh.

Tại Tây Ninh, tính đến ngày 22/11/2023, Cục Hải quan Tây Ninh đã thu trên 1.442 tỷ đồng, vượt gần 11% dự toán pháp lệnh và bằng 103% so với chỉ tiêu phấn đấu UBND tỉnh Tây Ninh giao. Theo ông Nguyễn Văn Bổng - Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ...

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh cũng là một đơn vị hoàn thành nhiệm vụ sớm số thu đến giữa tháng 11/2023 đã đạt tới 276% chỉ tiêu. Song song với các giải pháp tăng thu, Chi cục Hải quan Vạn Gia triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu.

Trong đó, đơn vị tập trung các biện pháp chống thất thu qua giá, số lượng, mã số, xuất xứ hàng hóa ngay tại khâu thông quan; kịp thời phát hiện các mặt hàng có trị giá khai báo thấp, khai báo sai mã số hàng hóa, có dấu hiệu gian lận thương mại để xử lý theo quy định.

Tính đến ngày 20/11/2023, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã thu nộp ngân sách hơn 574 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán pháp lệnh (tương ứng vượt 19 tỷ đồng). Ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Thừa Thiên - Huế đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp thu ngân sách; quán triệt và giao chỉ tiêu ngân sách đến từng chi cục; chỉ đạo các phòng tham mưu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế, nộp kịp thời vào NSNN. Ước đến cuối năm 2023, số thu của Hải quan Thừa Thiên Huế sẽ tăng khoảng 13% so với dự toán pháp lệnh.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được Bộ Tài chính giao dự toán thu 8.100 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã đạt được 100,23% dự toán. Ước thu NSNN năm 2023 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi sẽ đạt 8.550 tỷ đồng, tăng 5,6% dự toán pháp lệnh.

Từ đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp thu ngân sách và quyết định giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng chi cục; chỉ đạo các phòng tham mưu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị; đánh giá nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế, nộp kịp thời vào NSNN. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, tránh phát sinh nợ xấu.

Còn tháng cuối năm 2023, các đơn vị khác cũng đang nỗ lực triển khai tổng thể các giải pháp, phấn đấu đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ thu NSNN của ngành Hải quan.