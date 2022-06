Nhiều hồ sơ kê khai điều chỉnh giá chuyển nhượng bất động sản tăng 20 - 40 lần

(TBTCO) - Sau 5 tháng triển khai quyết liệt, công tác chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản đã đạt được kết quả rất khả quan. Tại một số địa phương, giá trị chuyển nhượng bất động sản đã tăng 2 - 5 lần so với ban đầu, số hồ sơ kê khai điều chỉnh giá chuyển nhượng cũng tăng 20 - 40 lần.

Công chức thuế Cục Thuế Phú Thọ kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế qua ứng dụng điện tử. Ảnh: Văn Học

Để chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, quán triệt các phòng, đội tham gia công tác xử lý hồ sơ chuyển nhượng bất động sản thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính; xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về tính liêm chính của cán bộ thuế trong công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; có biện pháp xử lý, hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp xử lý đối với hành vi trốn thuế trong hoạt động chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Tính riêng 3 tháng đầu năm 2022, số thu từ thuế thu nhập cá nhân của hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 8.209 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ, tương đương mức tăng ròng hơn 3.200 tỷ đồng. Đặc biệt, qua kê khai lại của các tổ chức, cá nhân tại một số địa phương, giá trị chuyển nhượng bất động sản đã tăng 2-5 lần so với ban đầu, số hồ sơ kê khai điều chỉnh giá chuyển nhượng cũng tăng 20-40 lần.

Ghi nhận công tác chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho thấy, sau 3 tháng triển khai quyết liệt, kết quả có 2.763 hồ sơ nộp thuế chuyển nhượng bất động sản điều chỉnh tăng giá so với giá trên hợp đồng công chứng, cao hơn so với Bảng giá đất năm 2020 - 2024 và hệ điều chỉnh giá đất năm 2022 của UBND tỉnh ban hành. Tổng số thuế thu tăng 111,2 tỷ đồng, bình quân tăng gấp 2,1 lần/hồ sơ so với cùng kỳ.

Tại Long An, ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An cho hay, việc triển khai công tác tuyên truyền về chống thất thu ngân sách trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tại các địa phương đã có tác động tích cực đến người nộp thuế. Giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng để khai thuế có xu hướng tăng lên. Tổng số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản (từ 1/1/2022 đến ngày 30/5/2022) là 563 tỷ đồng, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 296 tỷ, tỷ lệ tăng 110,8%.

Đối với lệ phí trước bạ đối với tài sản là bất động sản (từ 1/1/2022 đến ngày 30/5/2022) là 156,8 tỷ đồng, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 68,1 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 76,8%. Tổng hai lĩnh vực tăng so cùng kỳ là 364,1 tỷ đồng.

Tại Bắc Giang, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế Bắc Giang đã tăng cường tuyên truyền về các chính sách thuế, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan công an, chính quyền các địa phương đấu tranh và yêu cầu nhiều cá nhân giao dịch bất động sản ghi giá trong hợp đồng thấp hơn giá thực tế của thửa đất khai bổ sung thuế. Cục Thuế Bắc Giang thông tin, từ đầu năm đến nay, cơ quan thuế các cấp đã xác minh 694 hồ sơ giao dịch bất động sản giữa các cá nhân, từ đó tăng thu cho ngân sách gần 5 tỷ đồng, tập trung ở TP. Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Tân Yên, Việt Yên.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế Phú Thọ đã rà soát một số hồ sơ và yêu cầu kê khai lại giá giao dịch, với số tiền thuế thu tăng thêm 5,13 tỷ đồng; phối hợp với tổ chức công chứng xác minh một số trường hợp giao dịch, thu tăng thêm số tiền thuế hơn 192 triệu đồng./.