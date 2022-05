Cục Thuế Thanh Hóa: Triển khai nhiều biện pháp chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản

Số liệu thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2022 của Cục Thuế Thanh Hóa cho thấy, thu lệ phí trước bạ được 357 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, bằng 120,1% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ nhà đất tăng 80,4% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường được 709 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán, bằng 162,6% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất được 5.212 tỷ đồng, đạt 94,8% dự toán, bằng 290,1% so với cùng kỳ; thu tiền cho thuê mặt đất được 236 tỷ đồng, đạt 41,5% dự toán, bằng 123,3% so với cùng kỳ.../.