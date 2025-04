(TBTCO) - Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ngành Thuế thực hiện đạt 668.313 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán, bằng 136,3% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, có 13/19 khoản thu đạt trên 30% dự toán. Có 17/20 chi cục thuế khu vực có tiến độ thực hiện đạt khá so với dự toán (đạt trên 30%).

40/63 địa phương có tiến độ thu đạt khá

Báo cáo mới nhất từ Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 3/2025 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 176.619 tỷ đồng, đạt 10,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 134,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Luỹ kế 3 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 668.313 tỷ đồng, đạt 38,9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 136,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 13.320 tỷ đồng, bằng 25% so với dự toán, bằng 84,6% so với cùng kỳ năm 2024; Thu nội địa đạt 654.993 tỷ đồng, bằng 39,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 138% so với cùng kỳ năm 2024.

Cục Thuế chỉ đạo rà soát, đánh giá, phân tích tình hình thu ngân sách nhà nước theo từng khoản thu, sắc thuế. Ảnh: TL

Đánh giá theo khoản thu, sắc thuế của Cục Thuế cho biết, có 13/19 khoản thu đạt khá (đạt trên 30%) so với dự toán; có 16/19 khoản thu, sắc thuế trưởng so cùng kỳ.

Tính theo địa bàn thu, có 40/63 địa phương tiến độ thực hiện đạt khá so dự toán (đạt trên 30%); có 56/63 địa phương có số thu cao hơn so với cùng kỳ. Tính theo chi cục thuế khu vực, có 17/20 chi cục thuế khu vực tiến độ thực hiện đạt khá so dự toán (đạt trên 30%); có 19/20 chi cục thuế khu vực có tăng trưởng thu so cùng kỳ.

Trong đó: Thu từ khu vực sản xuất kinh doanh ước đạt 323.930 tỷ đồng, bằng 39,4% so với dự toán và bằng 123% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm khoảng 49,5% thu nội địa; thu từ đất ước đạt 115.250 tỷ đồng, bằng 39,3% so với dự toán, bằng 218,7% so với cùng kỳ thực hiện; các khoản thuế khác và thu khác ước đạt 142.962 tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán, bằng 122,4% so với cùng kỳ thực hiện.

Theo đánh giá của Cục Thuế, thu ngân sách đạt khá do đến cuối tháng 3/2025 các doanh nghiệp đã tạm nộp 2/5 kỳ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn, trên 55% trong tổng số thu từ khu vực sản xuất kinh doanh; đồng thời một số nguồn thu tăng đột biến so với cùng kỳ như: cổ tức, lợi nhuận được chia tăng 17.100 tỷ đồng, tiền sử dụng đất tăng 58.400 tỷ đồng, thu tiền thuê đất tăng 3.300 tỷ đồng, thu xổ số tăng 2.500 tỷ đồng.

Siết chặt kỷ cương kỷ luật, không để hoạt động bị gián đoạn

Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và các tháng tiếp theo, Cục Thuế chỉ đạo các ban, đơn vị nghiệp vụ trên cơ sở kết quả công tác của quý I, tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc trong thực thi công vụ và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Đồng thời quán triệt, nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong giải quyết, xử lý công việc, không để tình trạng chậm trễ, gián đoạn, để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Công chức thuế hướng dẫn người nộp thuế sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: TL

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Cục Thuế chỉ đạo Ban Dự toán, kế toán, thống kê thuế rà soát, đánh giá, phân tích tình hình thu ngân sách nhà nước theo từng khoản thu, sắc thuế, xác định xu hướng, làm rõ nguyên nhân các khoản thu, sắc thuế, địa phương đạt thấp từ đó có văn bản chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp thu.

Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế khẩn trương hoàn thiện sửa đổi bộ chỉ số tiêu chí phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và nâng cấp ứng dụng phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng tự động. Đánh giá rủi ro doanh nghiệp hoàn thuế để thực hiện phân tích dữ liệu, lập danh sách người nộp thuế có rủi ro cao về hoàn thuế thực hiện rà soát, kiểm tra toàn diện.

Cục Thuế giao Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn tập trung thực hiện 4 chuyên đề chống thất thu gồm: Chuyên đề chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; Chuyên đề chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng, dầu; Chuyên đề chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Chuyên đề chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.

Đồng thời khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện hệ số K áp dụng cho các ngành nghề kết hợp với ứng dụng quản lý rủi ro về hóa đơn điện tử để bổ sung chức năng chặn xuất hóa đơn tự động đối với trường hợp rủi ro cao theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Thuế chỉ đạo Ban Thanh tra, kiểm tra khẩn trương triển khai các chuyên đề chống thất thu như: chuyển giá; doanh nghiệp âm lỗ nhiều năm...

Chi cục Thuế thương mại điện tử khẩn trương hoàn thành sổ tay tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện công tác tuyên truyền để các sàn thương mại điện tử, nền tảng số thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay.

Đồng thời khẩn trương rà soát, xây dựng danh sách các đối tượng thuộc diện quản lý để thực hiện tiếp nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu, cách thức tổ chức quản lý; xây dựng phương án kiểm soát việc kê khai của các sàn, nhà cung cấp nước ngoài, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.../.