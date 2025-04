Nhu cầu tiêu thụ cao su dự báo sẽ suy giảm trong thời gian tới

Tạm dừng áp dụng thuế đối ứng, giá cao su quay đầu hồi phục Giá cao su thế giới ngày 11/4 vẫn giảm mạnh ở Thái Lan nhưng tăng mạnh trở lại ở Nhật Bản và Trung Quốc. Cụ thể, giá RSS3 tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo giao tháng 4/2025 tăng mạnh 17,4 Yen; lên mức 299,1 Yen/kg. Trong khi đó, trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải, giá mủ cao su tự nhiên giao kỳ hạn tháng 4/2025 tăng tới 315 CNY; đạt mức 14.425 CNY/tấn. Còn giao kỳ hạn tháng 4/2025 tại Thái Lan giảm thêm 3,13 Baht; về mức 72,47 Baht/kg. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tạm dừng áp dụng thuế quan đối ứng trong 90 ngày ngoại trừ Trung Quốc đã khiến giá mủ cao su tại nhiều thị trường hồi phục. Các chuyên gia cho rằng, tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi đợt giảm mạnh của giá dầu, nguyên nhân đến từ lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu đang leo thang. Tuy nhiên, đà giảm tiếp theo được kìm lại nhờ kỳ vọng vào các gói kích thích mới từ Trung Quốc và nguy cơ gián đoạn nguồn cung cao su thiên nhiên (NR) từ các quốc gia sản xuất chính do đang là mùa đông. Hiện giá kỳ hạn cao su Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, do mức thuế nhập khẩu 104% của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc làm trầm trọng thêm cuộc chiến thương mại toàn cầu và dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế. Các mức thuế của ông Trump đối với hàng chục quốc gia đã chính thức có hiệu lực, trong đó có mức thuế khổng lồ 104% đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến cuộc chiến thương mại toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn và thúc đẩy làn sóng bán tháo lan rộng trên các thị trường tài chính. Đáp lại việc leo thang thuế quan, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm. Cao su thiên nhiên thường bị ảnh hưởng bởi giá dầu do cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp - sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ. Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su vẫn được giữ ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa thu mua cao su mủ nước mức 1 có giá 452 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 30 trở lên; mức 2 có giá 447 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30; mức 3 có giá 442 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 20 đến dưới 25. Mủ chén, mủ đông có độ DRC ≥ 50% ở mức 18.000 đồng/kg; mủ chén, mủ đông có độ DRC từ 45 - 50% ở mức 16.700 đồng/kg; mủ đông có độ DRC từ 35 - 45% ở mức 13.500 đồng/kg. Công ty Cao su Mang Yang thu mua mủ nước loại 1 ở mức 433 đồng/TSC/kg; mủ nước loại 2 ở mức 429 đồng/TSC/kg. Mủ đông tạp loại 1 ở mức 436 đồng/DRC/kg; mủ đông tạp loại 2 ở mức 382 đồng/DRC/kg./.