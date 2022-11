Những ẩn số từ diễn biến tăng mạnh các khoản phải thu của Tổng công ty IDICO

Hiệu quả đầu tư tài chính bị sụt giảm Mặc dù đạt tăng trưởng lợi nhuận cao, nhưng trong hoạt động chung vẫn có những yếu tố làm giảm hiệu quả kinh doanh của IDOCO, đáng chú ý là hoạt động tài chính của doanh nghiệp này. Trong quý III/2022, IDICO đạt gần 58 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 53% so với khoản thu này cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 là 132 tỷ đồng, giảm rất mạnh so với kết quả 421 tỷ đồng từ nguồn thu này trong 9 tháng đầu năm trước. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế không nhanh bằng tăng trưởng lợi nhuận gộp.