Ninh Bình đặt mục tiêu doanh thu từ du lịch đạt 4.365 tỷ đồng năm 2023

(TBTCO) - Năm 2022 đánh dấu sự trở lại và phát triển của ngành Du lịch, dịch vụ tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh đón khoảng 3,7 triệu lượt khách tham quan, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu ước đạt khoảng 3.450 tỷ đồng.

Du khách trải nghiệm mới tại Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Kế thừa những thành quả đã đạt được, trong năm 2023 ngành Du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt, khách lưu trú qua đêm đạt 865.000 lượt, doanh thu du lịch đạt 4.365 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, địa phương đã đón hơn 106.300 lượt khách, trong đó, có gần 12.000 khách quốc tế, công suất phòng bình quân đạt 55%.

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, tỉnh thu hút được lượng lớn du khách trong dịp nghỉ Tết dương lịch là do có sự chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học của các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đây là bước khởi đầu thuận lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của ngành Du lịch trong năm 2023.

Ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, lượng du khách đến địa phương dịp Tết Dương lịch năm 2023 tăng 23 lần so với dịp Tết năm 2022. Dịp nghỉ Tết dương lịch năm trước, tỉnh chỉ đón 4.690 lượt khách, thời điểm này chưa được đón khách quốc tế do đang thời kỳ giãn cách phòng, chống dịch COVID-19. Một số khu, điểm du lịch đón lượng khách lớn gồm: Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính đón 18.250 khách; Khu du lịch Tràng An đón 21.800 khách; Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đón 7.500 khách; Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham đón 10.600 khách; Khu du lịch Hang Múa đón 5.200 khách; Vườn Quốc gia Cúc Phương đón 1.600 khách; Nhà thờ đá Phát Diệm đón 3.250 khách. Đặc biệt, điểm du lịch phố cổ Hoa Lư mới được đưa vào khai thác và hoạt động từ đầu năm 2022 nhưng dịp này đón gần 21.000 lượt khách, đây là một trong những điểm nhấn du lịch buổi tối của Ninh Bình.