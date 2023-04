Ninh Bình là 1 trong 23 địa điểm du lịch tuyệt vời nhất 2023

(TBTCO) - Tiếp nối thành công của chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II, III/2022, vừa qua Cục Thuế tỉnh Ninh Bình tiếp tục tổ chức quay thưởng chương trình "Hóa đơn may mắn" quý IV/2022. Theo đó, có 25 hộ, cá nhân trúng thưởng “Hóa đơn may mắn”.