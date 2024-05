Nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn ODA

ÔNG HOÀNG HẢI - PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI (BỘ TÀI CHÍNH): Rà soát, đánh giá tiến độ giải ngân của từng dự án Lũy kế giải ngân vốn nước ngoài của các địa phương tính đến 15/5/2024 là 5,7% kế hoạch vốn được giao (tính cho cả kế hoạch vốn cấp phát và vay lại) cao hơn cùng kỳ năm 2023 là 4,9%. Mới có 5/53 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15%, 28/53 địa phương chưa giải ngân vốn ngân sách trung ương cấp phát bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Trong thời gian tới, các địa phương cần tiến hành rà soát, đánh giá chi tiết, cụ thể về khả năng giải ngân của từng dự án, đặc biệt lưu ý các dự án có năm lập kế hoạch là năm giải ngân cuối cùng để đảm bảo đủ vốn cho các dự án, tránh việc phải gia hạn giải ngân, gia hạn thời gian thực hiện, phát sinh nhiều thủ tục hành chính. Ông LÊ TIẾN SINH - PHÓ PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI): Hà Nội cơ bản đã nhập Tabmis toàn bộ kế hoạch vốn giao năm 2024 Năm 2024, 6 dự án ODA của thành phố Hà Nội được giao gần 3.896 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu giải ngân cho các dự án. Thành phố Hà Nội đã hoàn thành nhập Tabmis toàn bộ kế hoạch giao năm 2024 cho các dự án theo quy định, và không có vốn ODA năm 2023 kéo dài sang năm 2024. Hà Nội ước thực hiện giải ngân vốn ODA kế hoạch năm 2024 thấp là do các vướng mắc liên qua đến điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn các hiệp định vay, như: Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã cơ bản được giải quyết, tuy nhiên việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án và gia hạn các Hiệp định vay chậm so với kế hoạch đặt ra; Dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội đã được phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện dự án đến năm 2025, tuy nhiên phải tiếp tục giai hạn đến năm 2027 do chất lượng dịch vụ tư vấn còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác thực hiện 4 gói thầu xây lắp của dự án…