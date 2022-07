(TBTCO) - Tỷ lệ lạm phát trong tháng 6/2022 tại Mỹ tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất kể từ năm tháng 12/1981 và cao hơn mức tăng 8,6% của tháng 5. Phần lớn mức tăng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 tại Mỹ là do giá xăng tăng. Nếu trừ giá năng lượng và thực phẩm – các mặt hàng có biến động lớn, CPI cơ bản của Mỹ tăng 5,9% so với năm ngoái. Giá cả liên tục tăng trong thời gian qua ảnh hưởng nhiều đến các hộ gia đình Mỹ.