OPEC hạ dự báo nhu cầu, giá dầu giảm nhẹ

(TBTCO) - Thông tin từ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương) giá dầu giảm vào ngày 12/11, khi đồng USD tiếp tục vững với kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất trong nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Dầu thô Brent giao sau giảm 86 US cent, tương đương 1%, xuống 82,01 USD/thùng và dầu thô Mỹ (WTI) giảm 1,08 USD, tương đương 1,3%, ở mức 80,51 USD.

Cả hai loại dầu thô kết thúc tuần giảm, biến động mạnh do đồng USD mạnh lên và dự đoán về việc liệu chính quyền Biden có thể giải phóng dầu từ Cục Dự trữ Dầu chiến lược Mỹ để hạ giá hay không.

Có những dấu hiệu tích cực về phía nhu cầu, với việc di chuyển bằng đường hàng không đang tăng lên nhanh chóng, nhưng chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt hơn và mùa đông bắc bán cầu đang kéo dài sẽ là nhân tố làm giảm giá dầu.

Giá dầu giảm nhẹ. Ảnh: T.L

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 11/11 đã cắt giảm dự báo nhu cầu dầu thế giới trong quý IV xuống 330.000 thùng/ngày (bpd) so với dự báo của tháng trước do giá năng lượng cao cản trở sự phục hồi kinh tế do suy thoái kinh tế từ đại dịch Covid-19.

OPEC, Nga và các đồng minh, cùng được gọi là OPEC +, đã nhất trí vào tuần trước về kế hoạch bổ sung 400.000 thùng/ngày vào thị trường mỗi tháng.

Trước đó, ngày 10/11, dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10/2021 tăng 6,2% so cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng nhanh nhất trong 30 năm, chủ yếu do giá năng lượng leo thang. Kỳ vọng rằng dữ liệu sẽ thúc đẩy Mỹ nâng lãi suất đã đưa đồng USD tăng cao và khiến dầu Brent và dầu WTI giảm. Ngày 11/11, đồng USD tăng lên gần mức đỉnh 16 tháng so với đồng euro và các đồng tiền khác do kỳ vọng vào việc Fed nâng lãi suất.

Giá dầu thô Brent đã tăng hơn 60% trong năm nay và đạt mức cao nhất trong ba năm là 86,70 USD vào ngày 25/10./.