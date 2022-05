Phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong tháng 5

Ngày 8/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình”.

Mục tiêu cụ thể của lễ ra quân là phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau sự kiện.

Với chủ đề “BHXH - điểm tựa của bạn và gia đình”, lễ ra quân năm nay sẽ tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đồng thời, việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 1/1/2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần;….

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát động lễ ra quân. Ảnh: BHXH VN

Lễ ra quân hưởng ứng lần này sẽ thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Qua đó khẳng định sự quan tâm của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân; truyền thông, vận động trực tiếp đối với nhóm người lao động là nông dân và lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT, từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân, chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, truyền thông đến nhóm người lao động dừng tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian để tư vấn, vận động người lao động không nhận BHXH một lần, tiếp tục chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện (khi có điều kiện) để đảm bảo quyền lợi an sinh cho người lao động. Mục tiêu của lễ ra quân là phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau sự kiện.

Phát biểu tại lễ ra quân, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, trong những năm qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của ngành BHXH Việt Nam trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình khi đã phát triển được gần 1 triệu người tham gia mới BHXH tự nguyện và gần 6 triệu người tham gia BHYT hộ gia đình trên toàn quốc.

Với mục tiêu góp phần hiệu quả cùng ngành BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Bưu điện Việt Nam xác định công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện - BHYT hộ gia đình là nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của ngành Bưu điện để đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả mặt công tác này.

Phát biểu phát động lễ ra quân, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ, BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia nhằm đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân, thể hiện tính nhân văn của Nhà nước ta.

Độ bao phủ BHXH, BHYT liên tục tăng và mở rộng, tính đến hết ngày 30/4/2022, số người tham gia BHXH đạt trên 16,6 triệu người, chiếm 33,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 521 nghìn người so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt trên 15,3 triệu người, tăng 369 nghìn người so với cùng kỳ, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người, tăng 152 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHYT trên 85,8 triệu người, đạt tỷ lệ 86,8% dân số.

Nhằm hoàn thiện mục tiêu phát triển người tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác BHXH, BHYT với lộ trình, giải pháp cụ thể; đặc biệt là có các chính sách hỗ trợ mức đóng để tạo đà cho người tham gia, nhất là với chính sách BHXH tự nguyện.

Chủ động báo cáo ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, UBND các cấp về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương để có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng đề nghị, BHXH các tỉnh, thành phố cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông để dân hiểu, dân biết, dân tin, dân nghe, dân theo, dân làm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục tổ chức các đợt truyền thông cao điểm gắn với phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong đó tập trung truyền thông sâu rộng về những giá trị, lợi ích các chính sách đem đến cho nhân dân, những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH một lần. Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, lâu dài nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững người tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của đất nước./.