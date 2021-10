Ngày hội đổi mới sáng tạo xã hội đã chính thức được phát động. Đây là chuỗi hoạt động phong phú trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (TECHFEST) 2021.

Các đại biểu tham gia ấn nút khởi động Ngày hội

Ngày 1/10, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD – United Way Việt Nam), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tổ chức United Way Worldwide đại diện Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội đã tổ chức lễ phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo xã hội và ra mắt mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng chia sẻ: “Đại dịch Covid-19 đang đặt ra rất nhiều vấn đề xã hội, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xã hội là cơ hội và có trách nhiệm trong việc giải quyết các thách thức. Tôi đánh giá cao sáng kiến hình thành làng Thách thức và Sáng tạo xã hội trong khuôn khổ Techfest Quốc gia 2021... Tôi tin rằng cùng với nguồn lực từ các nhà đầu tư xã hội, Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội sẽ tạo được sân chơi hấp dẫn và bổ ích, hiệu quả trong việc thu hút và phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo xã hội cũng như thu hút các nguồn lực đầu tư cho sáng tạo xã hội”.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết hợp tác - Tạo xu hướng - Dẫn dắt thay đổi vì một Việt Nam bền vững", Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội do Viện nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD)/United Way Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Tổ chức United Way Worldwide dẫn dắt, phối hợp với Mạng lưới Phụ nữ Lãnh đạo toàn cầu và các đối tác đồng hành phát động Ngày hội Đổi mới, Sáng tạo xã hội với chuỗi hoạt động phong phú trong khuôn khổ TECHFEST Quốc gia 2021.

Làng được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Shinhan Square Bridge và Chương trình 844 về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Ban tổ chức cho biết, các hoạt động chính của Ngày hội bao gồm: Chương trình ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo xã hội; Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo xã hội “Giải pháp tương lai"; các hoạt động trưng bày sản phẩm để kết nối thị trường; Diễn đàn nhà đầu tư xã hội; Diễn đàn khởi nghiệp do Phụ nữ - Thanh niên lãnh đạo... Ngoài ra, ngày hội cũng giới thiệu mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam - một mô hình đã và đang được ứng dụng hiệu quả tại Việt Nam để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo xã hội./.

Hồng Quyên