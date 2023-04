Chi phí cho điện gió ngoài khơi đã giảm khoảng 60% Theo TS. Nguyễn Đức Hiển, thực tiễn, Việt Nam đã là quốc gia nhập khẩu năng lượng. Vì vậy, trước yêu cầu để đạt được mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì tốc độ tăng trưởng đầu tư cho năng lượng cần gấp khoảng 1,5 - 1,8 lần so với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Như vậy, nhu cầu đầu tư cho phát triển năng lượng rất lớn. Trong khi đó, các nguồn năng lượng truyền thống sẽ bị hạn chế do nguồn lực tài nguyên có hạn, chuyển hướng sang phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo là xu hướng tất yếu. Năm 2021, theo báo cáo của cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế, trên thế giới có khoảng 56 GW công suất tích lũy điện gió ngoài khơi được lắp đặt và 21,1 GW công suất điện gió ngoài khơi được đưa vào vận hành, cao gấp 3 lần so với năm 2020 cho thấy tỷ lệ tăng trưởng kép của công suất lắp đặt mới điện gió ngoài khơi giai đoạn 2012 - 2021 đạt khoảng 36%, là một tốc độ rất cao. Đối với các dạng năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi có một ưu điểm rất đặc biệt. Nó có thể là một nguồn điện nền rất quan trọng đảm bảo ổn định của hệ thống và thay thế năng lượng hóa thạch hiệu quả nhất, khi chi phí điện năng trung bình từ điện gió ngoài khơi đã giảm khoảng 60% trong giai đoạn 2010 - 2021. Đây là một điều kiện để Việt Nam có thể phát triển nguồn năng lượng từ điện gió ngoài khơi bổ sung vào nguồn năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.