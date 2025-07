Thị trường bất động sản phục hồi, tạo nền tảng cho chu kỳ mới

Thông tin cập nhật dữ liệu mới nhất do Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2025, phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục là “xương sống” của thị trường nhờ nhu cầu ở thực duy trì mức cao. Các phân khúc nhà ở vừa túi tiền, bất động sản khu công nghiệp và bất động sản nghỉ dưỡng có lượng giao dịch tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Không chỉ phục hồi về số lượng giao dịch, thị trường cũng đang chứng kiến sự chuyển biến sâu sắc trong hành vi khách hàng, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, nơi công nghệ, tư duy sáng tạo và đổi mới trở thành động lực then chốt cho mọi ngành nghề. Điều này đòi hòi lĩnh vực bất động sản phải tái cấu trúc tư duy trong một hệ sinh thái năng động, hội nhập và cạnh tranh hơn.