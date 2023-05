Phó Thủ tướng gửi thư khen vụ phá đường dây buôn lậu 57.100 bao thuốc lá ngoại

Trước đó, thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án LA323 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, lúc 2 giờ 00 phút ngày 24/4/2023, tại khu vực biên giới xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Công an huyện Tân Hưng, Công an tỉnh Long An tổ chức lực lượng phá án, chốt chặn, đón bắt đối tượng điều khiển xe ô tô tải, vận chuyển hàng hóa nghi vấn hàng cấm hướng vào địa bàn nội địa. Khi phát hiện có lực lượng chức năng ngăn chặn, đối tượng điều khiển xe ô tô tải đã tăng tốc tháo chạy vào địa bàn nội địa. Ngay lập tức, lực lượng phá án truy đuổi để bắt giữ xe ô tô tải nêu trên. Khi truy đuổi đến ấp Thạnh Hưng, xã Hưng Thạnh, Tân Hưng, tỉnh Long An, lực lượng phá án đã ngăn chặn xe ô tô tải trên, bắt quả tang đối tượng điều khiển Lê Văn Vàng (sinh ngày 27/7/1992, thường trú tại ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về hành vi điều khiển xe ô tô tải, hiệu THACO HD65-TK, biển kiểm soát 62H-036.02, vận chuyển số lượng lớn hàng cấm, thu giữ tang vật 57.100 bao thuốc lá điếu ngoại các loại (trong đó, có 10.100 bao thuốc lá, nhãn hiệu Jet và 47.000 bao thuốc lá, nhãn hiệu Hero).