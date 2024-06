Phố Wall rút khỏi mức cao kỷ lục, chờ báo cáo việc làm tháng 5

(TBTCO) - Phiên giao dịch thứ Năm (6/6), các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều ít biến động, theo đó, chỉ số S&P 500 cũng rút khỏi mức cao kỷ lục khi thị trường chờ đợi báo cáo việc làm tháng 5, được công bố vào hôm nay (7/6).

Ảnh minh họa

Trong phiên, chỉ số S&P 500 giảm 0,02% xuống 5.353 điểm sau khi chạm mức cao nhất mọi thời đại vào đầu phiên.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng giảm 0,09% xuống 17.173 điểm. Trong khi đó, chỉ số trung bình công nghệ Dow Jones tăng 79 điểm, tương đương 0,2% và chốt phiên với 38.886 điểm.

Cổ phiếu Lululemon đi lên 4,8% sau khi nhà sản xuất đồ thể thao đánh bại kỳ vọng của các nhà phân tích trong quý tài chính đầu tiên. Cổ phiếu Five Below giảm 10,6% do kết quả kinh doanh và dự báo mờ nhạt. Cổ phiếu của nhà sản xuất bán dẫn Nvidia cũng giảm 1,1% sau khi vừa chạm đỉnh lịch sử trong phiên 5/6.

Phố Wall đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ công bố vào ngày 07/06, khi nhà đầu tư đang săn lùng những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động suy yếu, điều này có thể hỗ trợ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones dự báo nền kinh tế Mỹ tạo ra thêm 190.000 việc làm trong tháng 5.

Báo cáo này được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2019 vào ngày 6/6, gây áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về khả năng nới lỏng chính sách mà nhiều người cho là quá thắt chặt.

Quyết định tiếp theo của Fed về lãi suất là vào tuần tới và có khả năng cơ quan này sẽ giữ lãi suất không đổi, mặc dù kỳ vọng hạ lãi suất vào tháng 9 đang tăng lên./.