(TBTCO) - Theo Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên vừa phát hiện, tạm giữ gần 7.000 chai bia có dấu hiệu nhập lậu. Vụ việc đang được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 ngày 19/11/2022, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Phú Yên phối hợp với Phòng PC 08 Công an tỉnh Phú Yên tiến hành dừng và khám phương tiện vận tải ô tô khách mang biển kiểm soát 74B- 004.19, lưu hành theo hướng Bắc – Nam đang đi qua địa phận tỉnh Phú Yên do ông Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1976, thường trú tại 109/13/7 Hùng Vương, An Cựu, Thừa Thiên Huế trực tiếp điều khiển.

Phú Yên: Phát hiện, tạm giữ gần 7.000 chai bia nghi nhập lậu. Ảnh: CTV

Kết qua khám đoàn kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 6.600 chai bia do nước ngoài sản xuất gồm: 5.400 chai bia hiệu Heniken loại 250ml; 1.200 chai bia hiệu Corona Extra loại 335ml.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình hóa đơn bán hàng, đoàn kiểm tra đối chiếu hàng hóa xuất trong hóa đơn không đúng với số lượng hàng hóa vận chuyển trên xe.

Đội QLTT số 1 tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.