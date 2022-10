Phúc An Ashita – Nguồn cung mới cho thị trường Bàu Bàng

(TBTCO) - Đề cao lối sống tinh tế nhưng tôn lên sự đẳng cấp hiếm có, Phúc An Ashita là nguồn cảm hứng mới trong việc phát triển khu đô thị trước xu hướng gắn liền không gian sống với thiên nhiên. Những khoảng không gian riêng biệt, kết hợp sắc xanh từ khoảng sân vườn hướng đến sự cân bằng, thanh tịnh giữa tâm hồn và cuộc sống.

Khu đô thị Phúc An Ashita tại Bàu Bàng – Bình Dương

Tọa lạc giáp mặt tiền Quốc lộ 13 tại Bàu Bàng, trên quy mô dự án hơn 9ha, Phúc An Ashita được phát triển 3 sản phẩm chính gồm: 335 căn nhà phố, 60 căn shophouse, 40 căn biệt thự. Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng, Bàu Bàng còn sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển nhà ở khi hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng trong thời gian qua, sự kết nối giao thương cũng như sức hút nguồn vồn FDI để phát triển công nghiệp đã giúp nâng cao mức thu nhập cho người dân, tạo đà cho nguồn cầu về sở hữu bất động sản khu vực.

Do đó, Phúc An Ashita hình thành là nguồn cung hấp dẫn cho người dân nơi đây, cũng như mở ra cơ hội đầu tư an toàn.

Giá sở hữu hấp dẫn từ đơn vị phát triển

Trước sự khan hiếm về sản phẩm nhà ở tại Bàu Bàng, Phúc An Ashita là giải pháp nguồn cung hấp dẫn hiện nay.

Được biết, để sở hữu sản phẩm nhà tại Phúc An Ashita khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 2,1 tỷ đồng đã có ngay bất động sản ưng ý. Đây là dự án có pháp lý sạch, đảm bảo sự an toàn tối đa cho khách hàng.

Phúc An Ashita nằm liền kề các khu công nghiệp trọng điểm của Bàu Bàng, là yếu tố giúp gia tăng giá trị bất động sản từ cơ hội thuê nhà ở cho các chuyên gia. Bàu Bàng đang trong lộ trình phát triển trở thành “thủ phủ” công nghiệp phía Bắc của Bình Dương. Với nhiều tuyến đường trọng điểm đã và đang được triển khai như: Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, đường Phú Giao – Bắc Tân Uyên – Bàu Bàng, đường Hồ Chí Minh… mở ra sự giao thương nhộn nhịp cho Bàu Bàng trong thời gian tới.

Tổng thể dự án Phúc An Ashita về đêm sôi động ngay trung tâm huyện Bàu Bàng

Bên cạnh giá sở hữu thấp, khách hàng còn nhận được nhiều chính sách ưu đãi từ Trần Anh Group như: Thanh toán trước 15%, còn lại sẽ thanh toán trong vòng 18 tháng đến khi nhận nhà; tặng 03 chỉ vàng khi ký hợp đồng thành công; đối với sản phẩm biệt thự được tặng đến 05 chỉ vàng khí ký hợp đồng thành công; chiết khấu thêm 1% khi ký hợp đồng thành công.

Ngoài ra, ưu đãi 7% khi khách hàng thanh toán vượt tiến độ; ưu đãi phí quản lý trong 02 năm đầu.

Phúc An Ashita là khu đô thị thứ 2 tại thị trường Bình Dương, đánh dấu chặng đường mở rộng quy mô của mình trong quá trình phát triển./.