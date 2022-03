Ngoại lệ đặc biệt khi vượt lên áp lực thông thường Thông thường, tăng thu ngân sách sẽ tỷ lệ thuận với tăng trưởng kinh tế, nhưng đôi khi cũng có những ngoại lệ đặc biệt, năm 2021 là một ví dụ. Khi tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, thì thu NSNN lại vượt kế hoạch đề ra. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã lý giải nguyên nhân vì sao tăng trưởng thấp hơn dự kiến mà thu ngân sách tăng. Năm 2021, kinh tế tăng trưởng 2,58% nhưng thu ngân sách nhà nước vượt 16,4% so với dự toán và tăng 3,7% so với năm 2020. Trong đó, thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất – kinh doanh vượt 14,5% dự toán, tăng 11,3% so với thực hiện năm 2020. Những con số thu từ thuế, phí đều tăng so với thực hiện năm 2020 là thể hiện sức sống mạnh mẽ của nền kinh tế và đó chính là cơ sở để tăng thu ngân sách trong khó khăn. Bởi trong điều kiện thông thường, kể cả trong điều kiện kinh tế tăng trưởng thuận lợi, thì vẫn có độ trễ giữa tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng nguồn thu NSNN. Trước đó, khi bắt đầu bùng phát dịch bệnh, dự báo trong điều kiện khả quan nhất (nếu vắc-xin phát huy tác dụng, dịch bệnh được kiểm soát; kinh tế thế giới phục hồi theo hình chữ V, ảnh hưởng tích cực đến kinh tế Việt Nam...) thì cũng phải mất 2 - 3 năm nguồn thu NSNN mới có thể tăng trưởng cùng nhịp với tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, vẫn cần nguồn lực lớn cho đầu tư công để làm động lực phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Cùng với đó, ngành Tài chính vẫn phải kiểm soát chặt chẽ bội chi và nợ công trong phạm vi Quốc hội cho phép, đảm bảo an toàn, an ninh tài chính; phấn đấu giảm bội chi NSNN khi có điều kiện để tăng dư địa tài khóa, tăng sức chống chịu của nền kinh tế. Đó thực sự là những thách thức, khó khăn phải vượt qua trong thời gian tới. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, mục tiêu ưu tiên của ngành Tài chính trong trước mắt cũng như lâu dài đó là, Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý, điều hành tốt chính sách tài chính - ngân sách. Bộ Tài chính luôn xác định việc ban hành chính sách sẽ đảm bảo cho tài chính nhà nước phát triển, tài chính doanh nghiệp phát triển và tài chính dân cư phát triển. Có nghĩa rằng, vẫn lấy tăng trưởng kinh tế làm gốc để nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu. Dù rằng, các giải pháp tài khóa làm ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách trong ngắn hạn, nhưng ngành Tài chính không do dự đề xuất và ban hành các chính sách giảm phí, lệ phí theo thẩm quyền. Bởi thực tế đã chứng minh, khi sản xuất – kinh doanh phát triển, doanh nghiệp mạnh lên thì sự gia tăng về quy mô nền kinh tế sẽ làm cho nguồn thu NSNN nhiều lên, không chỉ bù đắp số giảm thu do thay đổi chính sách, mà còn tăng thu NSNN so với dự toán được giao. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm để phát triển vẫn là mục tiêu ưu tiên của ngành Tài chính trong trước mắt cũng như lâu dài.