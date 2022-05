Quảng Ninh - hấp dẫn 4 mùa

(TBTCO) - Dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm, nhưng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện vẫn đạt khá, cả về tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ. Tổng cục Thuế cho biết, có được kết quả này là do dịch bệnh trên cả nước cơ bản được kiểm soát; hoạt động sản xuất, kinh doanh hồi phục; các chính sách hỗ trợ của Chính phủ phát huy tác dụng tốt, giúp doanh nghiệp tăng tốc sản xuất kinh doanh.