Quảng Ninh: Thí điểm xe du lịch tự lái qua cửa khẩu Móng Cái

(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 25/10/2023 phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái Trung Quốc vào TP. Móng Cái, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái Việt Nam sang Trung Quốc, qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Ngoài xe vận tải hàng hóa thì xe du lịch tự lái sẽ được thí điểm hoạt động trong phạm vi TP. Móng Cái, TP. Hạ Long, quốc lộ 18A, cao tốc Hạ Long - Móng Cái.

Theo phương án thí điểm, xe tự lái vào Móng Cái, Hạ Long được hoạt động trong phạm vi TP. Móng Cái, TP. Hạ Long, quốc lộ 18A, cao tốc Hạ Long - Móng Cái. Các xe tự lái này không được hoạt động, dừng, đỗ, ở các khu vực quân sự, khu vực cấm khác.

Xe tự lái là xe dưới 9 chỗ, được các cơ quan chức năng của hai bên kiểm tra, cấp giấy phép vận tải; xe dán logo của đơn vị tổ chức để dễ nhận diện, phải đi theo đoàn, có xe ô tô của Việt Nam dẫn đoàn, hoạt động theo lộ trình đã định sẵn (không được tách đoàn, đi tự do).

Người điều khiển xe tự lái phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển; có hộ chiếu, thị thực hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hợp lệ theo quy định; nắm được các quy tắc, điều kiện giao thông, phạm vi hoạt động và hệ thống biển báo; chấp hành đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ của nước sở tại.

Xe lưu hành phải mang theo các giấy tờ sau: hộ chiếu, giấy thông hành biên giới hợp lệ hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực theo quy định; giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển do Việt Nam cấp; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; giấy đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực; giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam; chứng từ tạm nhập phương tiện; giấy phép vận tải.

Xe tự lái của Việt Nam sang Trung Quốc đi theo đoàn, có xe dẫn đoàn của đơn vị tổ chức phía Trung Quốc dẫn, các thủ tục, giấy tờ do phía nước bạn quy định.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ định Công ty cổ phần Du lịch và dịch vụ Hồng Gai thực hiện quản lý, khai thác thí điểm loại hình xe du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào TP. Móng Cái, TP. Hạ Long và xe tự lái Việt Nam sang du lịch tại Quảng Tây (Trung Quốc).

Đồng thời giao các sở, ngành, địa phương thống nhất các nội dung triển khai thực hiện phương án đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định tại phương án, đồng thời triển khai các biện pháp xúc tiến, quảng bá phát triển sản phẩm xe ô tô du lịch tự lái hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động xe ô tô du lịch tự lái đã được thí điểm triển khai từ tháng 9/2016 nhưng sau đó bị dừng lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây là một sản phẩm mới, tiềm năng, thu hút được du khách, khác biệt với thị trường khách du lịch Trung Quốc đường bộ truyền thống đang triển khai.

Các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đều tích cực ủng hộ và có các biện pháp quản lý để phát triển sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần đẩy mạnh thông thương giữa hai nước, thúc đẩy kinh tế./.