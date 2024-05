Quảng Ninh: Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu

(TBTCO) - Mới đây, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) phối hợp tổ chức hội thảo “Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp dệt may 2024”, với sự tham dự của hơn 40 doanh nghiệp dệt may Việt Nam và quốc tế.