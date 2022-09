Quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư chưa nhận được sự đồng thuận

(TBTCO) - Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2022 của Bộ Xây dựng ghi nhận, tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ bằng khoảng 340% so với quý I/2022 và bằng khoảng 230% so với cùng kỳ; tổng lượng giao dịch đất nền bằng khoảng 138,7% so với quý I/2022. Tuy nhiên, mức tăng giá đối với căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền cho xây dựng nhà ở tại các dự án không còn tăng như trong quý I, mà đang chậm dần và có dấu hiệu chững lại trong các tháng quý II/2022.