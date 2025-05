Giá căn hộ chung cư đã chững lại, không còn tăng trưởng nóng

(TBTCO) - Thông tin về tình hình nhà ở và thị trường bất động sản trong quý I/2025, Bộ Xây dựng cho biết, giá căn hộ chung cư quý I/2025 tại các đô thị lớn như: TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng nhìn chung không có nhiều biến động so với quý IV/2024. Riêng tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn đã chững lại, không còn tăng mạnh như năm 2024.

Hơn 600 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai

Thông tin về tình hình triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, Bộ Xây dựng cho biết, hiện trên địa bàn cả nước đã có 657 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai, với quy mô 597.152 căn.

Trong tổng số 657 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai, có 103 dự án hoàn thành, với quy mô 66.755 căn; 140 dự án đã khởi công xây dựng, với quy mô 124.352 căn; 414 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô 406.045 căn.

Dự án nhà ở xã hội cho công nhân do Viglacera xây dựng tại các Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh. Ảnh: TN

Thông tin về lượng giao dịch chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, Bộ Xây dựng cho biết, theo số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng các địa phương, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 33.585 giao dịch thành công, bằng 132% so với quý IV/2024; lượng giao dịch đất nền có 101.049 giao dịch thành công, bằng 116,4% so với quý IV/2024.

Cũng qua số liệu tổng hợp từ các địa phương cho thấy, lượng giao dịch bất động sản tại 3 loại hình (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền) trong quý I/2025 có xu hướng tăng so với quý IV/2024, trong đó, lượng giao dịch chung cư và nhà ở riêng lẻ quý IV/2024 là 25.409 giao dịch; lượng giao dịch đất nền quý IV/2024 là 86.796 giao dịch.

Bộ Xây dựng cho biết, riêng trong quý I/2025, trên địa bàn cả nước đã có 19 dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, với quy mô 16.805 căn đã hoàn thành và cấp phép xây dựng. Trong đó, đã hoàn thành 11 dự án, với quy mô 4.155 căn; đã được cấp phép, khởi công xây dựng 8 dự án với quy mô 12.650 căn.

Về giá nhà ở và một số loại bất động sản, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư quý I/2025 tại các đô thị lớn như: TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng nhìn chung không có nhiều biến động so với quý IV/2024; tính theo phân khúc, phân khúc bình dân có giá dưới 45 triệu đồng/m2; phân khúc trung cấp có giá khoảng từ 45 - 70 triệu đồng/m2; phân khúc cao cấp có giá khoảng từ 70 đến trên 100 triệu đồng/m2; phân khúc siêu sang đã xuất hiện ở một vài dự án có giá xấp xỉ 200 triệu đồng/m2.

Trong quý I/2025, theo khảo sát và tổng hợp báo cáo của một số tỉnh, thành phố lớn như: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, thì giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn đã chững lại, không còn tăng mạnh như năm 2024.

Cụ thể, tại Hà Nội, trong quý I/2025, giá chung cư nhìn chung ổn định, tại một số dự án, vị trí tăng khoảng 5% so với quý IV/2024.

Theo khảo sát tại một số dự án, giá rao bán chung cư trong quý như: Dự án chung cư The Pavilion có giá rao bán khoảng 50 - 64 triệu đồng/m2; dự án The Sakura - Vinhomes Smart City có giá rao bán khoảng 60 - 80 triệu đồng/m2; Dự án The Canopy Residences có giá rao bán khoảng 65 - 73 triệu đồng/m2; dự án Vinhomes D'Capitale (Cầu Giấy) có giá rao bán khoảng 75 - 110 triệu đồng/m2; dự án Thống Nhất Complex (Thanh Xuân) có giá rao bán khoảng 70 - 82 triệu đồng/m2; dự án Eco Lake View (Hoàng Mai) có giá rao bán khoảng 58 - 70 triệu đồng/m2…

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư nhìn chung ổn định, tại một số dự án, vị trí có mức tăng khoảng 3 - 4% so với quý IV/2024. Theo khảo sát tại một số dự án, giá rao bán trong quý như: Dự án Thủ Thiêm Green House (quận 2) có giá rao bán khoảng 27 - 31 triệu đồng/m2; dự án căn hộ Green River (quận 8) có giá rao bán khoảng 35 - 45 triệu đồng/m2; dự án Diamond Centery có giá rao bán khoảng 61 - 75 triệu đồng/m2; dự án Glory Heights - Vinhomes Grand Park có giá rao bán khoảng 50 - 67 triệu đồng/m2; dự án The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park, quận 9 có giá rao bán khoảng 45 - 61 triệu đồng/m2…

Còn tại các địa phương khác, một số dự án nổi bật như: Tại TP Hải Phòng, dự án Hoàng Huy Commerce có giá rao bán khoảng 32 - 42 triệu đồng/m2; dự án Diamond Crown Hải Phòng có giá rao bán khoảng 46 - 68 triệu đồng/m2; tại TP Đà Nẵng, dự án The Ori Garden, đường Mê Linh, phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu có giá bán từ 20 - 28 triệu đồng/m2.

Thị trường bất động sản có nhiều chuyển biến tích cực

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, trong quý I/2025, đã xuất hiện một số doanh nghiệp lớn có một số kết quả khả quan và đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường cụ thể như: Tập đoàn Vinhomes (Vingroup), các nhà đầu tư quốc tế như Masterise và Lotte…, chủ yếu nhờ vào một số dự án bất động sản có vị trí đắc địa, có biên lợi nhuận cao.

Ngoài ra, thị trường bất động sản trong quý I có sự tăng trưởng nguồn cung và giao dịch, cụ thể là các phân khúc bất động sản như nhà ở, đất nền, biệt thự và căn hộ chung cư có sự gia tăng đáng kể về nguồn cung.

Giá căn hộ chung cư tại các đô thị lớn đã chững lại, không còn tăng mạnh như năm 2024. Ảnh: TN

Đặc biệt, các dự án tại các đô thị vệ tinh như: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã mở bán trở lại, đáp ứng nhu cầu của thị trường; lượng giao dịch tăng mạnh, đặc biệt là ở phân khúc nhà ở thấp tầng và đất nền; nhiều sản phẩm bất động sản đã được tiêu thụ nhanh chóng, cho thấy sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư và người mua thực.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tình hình thị trường bất động sản đã có nhiều chuyển biến tích cực, hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Tổ công tác, Ban chỉ đạo và các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và tích cực phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản và triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật mới.

Trong thời gian tới, Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan, các địa phương sẽ tập trung vào việc tạo ra môi trường pháp lý ổn định, kiểm soát và xử lý các vi phạm, đồng thời đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ, phát triển hạ tầng và điều chỉnh chính sách tín dụng... Những biện pháp này sẽ giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững và ổn định hơn trong tương lai.