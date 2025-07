Sáp nhập địa phương tạo “cú hích” cho thị trường bất động sản

Bất động sản công nghiệp Hải Phòng vẫn luôn là một “điểm sáng" Dữ liệu nghiên cứu của VARS cho thấy, thị trường bất động sản Hải Phòng ghi nhận “sôi động” từ thời điểm tháng 3 khi hàng loạt dự án mới đồng loạt ra mắt. Sơ bộ 6 tháng đầu năm, toàn thị trường ghi nhận khoảng 7.000 sản phẩm mở bán, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt trên 60%, tương đương hơn 4.200 giao dịch thành công, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhiều dự án thấp tầng ghi nhận “cháy hàng” chỉ sau chưa đầy 1 tháng mở bán. Thậm chí một số dự án, người mua chấp nhận trả chênh lệch giao dịch khoảng 100 triệu đồng/căn để sở hữu ngay trong đợt đầu tiên. “Độ sáng” của Hải Phòng còn được “thắp lên” bởi các nhà ở xã hội khi đây là địa phương đi đầu trong công tác phát triển nhà ở xã hội 3 tốt: vị trí tốt, chất lượng tốt, giá cả tốt. Đà phục hồi tích cực trên thị trường sơ cấp giúp thanh khoản đất nền, nhà riêng lẻ cũng được cải thiện đáng kể với mức tăng giá từ 5 -10% so với đầu năm, cá biệt có khu vực tăng tới 30% như Thủy Nguyên, Dương Kinh. Giao dịch tập trung ở các khu đất nền giá trị thấp quanh khu đô thị, khu công nghiệp hoặc nhà phố kinh doanh mặt tiền. Theo đó, nắm giữ vị trí trọng điểm phát triển kinh tế miền Bắc, trên nền tảng phát triển kinh tế ổn định, thu hút FDI vào các khu công nghiệp tại Hải Phòng luôn thuộc top đầu cả nước, bất động sản công nghiệp Hải Phòng vẫn luôn là một “điểm sáng" trong bức tranh muôn màu của thị trường bất động sản công nghiệp cả nước. Tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90% với mức giá trung bình lên tới 190 USD/m2/chu kỳ thuê, cao hơn Hưng Yên, Bắc Ninh. VARS cho rằng, trên nền tảng sẵn có, cùng với xung lực phát triển chưa từng có của thời đại mới, nhất là trong bối cảnh sáp nhập, mở rộng không gian phát triển, Hải Phòng đang chuyển mình trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Bộ.