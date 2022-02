Rau xanh tăng giá do rét đậm, các loại thảo dược xông đắt khách

(TBTCO) - Những ngày gần đây, miền Bắc ghi nhận đợt rét đậm, rét hại lớn nhất trong năm. Trong những ngày rét đậm gần đây, Hà Nội có thời điểm nhiệt độ chỉ ở mức 8 độ C, kèm mưa nhỏ nên cảm giác buốt càng gia tăng. Nhiệt độ giảm sâu, kèm theo mưa cũng khiến cho giá các loại rau xanh, củ quả tăng chóng mặt.

Giá rau xanh tăng chóng mặt

Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh cho thấy, dù số lượng người đi chợ không nhiều, lượng mua giảm hơn so với những ngày trước, nhưng các loại rau xanh lại tăng giá gấp đôi so với ngày thường.

Tại chợ Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội, nhiều tiểu thương còn không nhập được rau về bán. Cụ thể, với cà chua nếu như tuần trước có giá khoảng 14.000 đồng/kg thì đã tăng lên 21.000 đồng/kg. Các loại rau cải dù đúng mùa cũng được bán với giá 8.000 đến 12.000 đồng/bó, tăng hơn 4.000 đến 6.000 đồng so với trước đó. Bắp cải giá từ 7.000 - 8.000 đồng/kg tăng lên 15.000 đồng/kg, cải xoong tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng/mớ. Cải ngọt tăng lên 35.000 đồng/kg, cải chíp và cải ngồng giá tăng lên 30.000 đồng/kg, súp lơ xanh giá cũng 50.000 đồng/kg.

Giá các mặt hàng rau xanh trong những ngày miền Bắc rét đậm. Ảnh: H.Q

Đặc biệt, các loại rau thơm, rau gia vị như hành lá có giá 30.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với trước đó. Chị Phương ở Đống Đa, Hà Nội cho biết, bình thường mọi khi mua 10.000 đồng đã được một bó hành to, nhưng đợt này chỉ được vài cây, bên cạnh đó các loại rau còn không được tươi và bị dập nát, tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nên vẫn phải mua”.

Theo chia sẻ của một số tiểu thương bán rau tại chợ Vĩnh Hồ (Đống Đa) cho biết, giá rau không chỉ tăng mạnh mà nguồn hàng còn khan hiếm. Những ngày rét đậm, rét hại như hiện nay, người dân ngại ra đồng chăm sóc và thu hoạch rau. Chưa kể, thời tiết này rau củ cũng khó có thể phát triển như bình thường. Thế nên, nguồn cung khan hiếm, giá tăng. Như cà chua còn không nhập được để bán vì rét đậm, cà chua không chín nổi.

Các loại thảo dược xông hút khách

Bên cạnh các loại rau củ quả tăng giá, trước những diễn biến mới của dịch bệnh, số ca F0 tại Hà Nội luôn ở mức cao trong thời gian gần đây, từ đó nhu cầu mua các loại thảo dược như gừng, sả, chanh về để xông của người dân cũng tăng mạnh, kéo theo mức giá bán cũng có xu hướng gia tăng.

Nhu cầu tăng nên các mặt hàng lá xông ở các chợ dân sinh rất hút khách và nhiều quầy kinh doanh rau củ cũng lấy thêm các loại hương liệu xông về bán kèm. Trước tết, giá gừng, sả khá rẻ, chỉ từ 8 - 10.000 đồng/kg. Song mấy ngày gần đây, giá hai loại hương liệu này đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước.

Lá xông giải cảm cũng được bày bán tại các siêu thị. Ảnh: H.Q

Không chỉ ngoài chợ, trên các tài khoản Facebook, Zalo, các hội nhóm, hội kinh doanh online, các mặt hàng lá xông, hương liệu xông, tinh dầu… cũng rất sôi động với nhiều mức giá khác nhau. Hiện, giá các mặt hàng này đã tăng từ 5.000 đồng đến vài chục nghìn đồng/sản phẩm.

Theo khảo sát, hiện tại, giá 1kg sả dao động từ 25.000 đến 40.000 đồng/kg; tía tô 20 - 25.000 đồng/bó; ngải cứu 15 - 20.000 đồng/bó; gừng 25 đến 50.000 đồng/kg; lá chanh, lá bưởi 7 - 10.000 đồng/bó nhỏ…

Nhiều gia đình, muốn tiết kiệm thời gian nên đã lựa chọn các loại tinh dầu đóng chai hoặc các gói lá nguyên liệu sấy khô để xông, tắm, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm tiền. Hiện, giá các loại tinh dầu tràm, sả, bưởi, quế… ở các cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc cũng khá hút khách. Các dụng cụ như: máy xông tinh dầu, nồi xông, lều xông… bán khá chạy với nhiều mức giá khác nhau./.