Research VNDIRECT: Có thể VIB sẽ “khắc nhập” và PNJ “khắc xuất” trong rổ VN30 kỳ tới

Dòng vốn từ quỹ VN30 ETF dịch chuyển sang các chỉ số có tính đặc trưng

Trong 6 tháng năm 2022, dòng vốn rút ròng khỏi quỹ DCVFM VN30 ETF đứng đầu trong số các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam. Theo dữ liệu từ Bloomberg, dòng vốn rút ròng khỏi quỹ này trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1.450 tỷ đồng, lớn hơn V.N.M ETF là 717 tỷ đồng và FTSE ETF là 566 tỷ đồng.

Trước sự điều chỉnh của thị trường vẫn đang tiếp diễn, xu hướng dòng vốn dịch chuyển từ các quỹ VN30 ETF sang các quỹ ETF dựa trên chỉ số đặc trưng như VNDiamond ETF, VNFinlead ETF sẽ tiếp tục diễn ra trong 6 tháng cuối năm.

Các chuyên gia của VNDIRECT cho rằng, điều này đến từ sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư vào quỹ ETF trong nước, chuyển từ VN30 ETF sang VNDiamond ETF, khi quỹ VNDiamond ETF chứng kiến dòng vốn vào lớn nhất trong số quỹ ETF tại Việt Nam với giá trị 5.571 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hiệu suất của chỉ số VN30 đang tốt hơn VN-Index và các chỉ số theo trọng số vốn hóa khác (chỉ số VNMidcap, chỉ số VNSmallcap) khi mức giảm thấp hơn, ở mức -19,9% so với đầu năm. Nhưng do biến động mạnh của thị trường, các quỹ ETF theo trọng số vốn hóa khác trở nên kém hấp dẫn hơn so với các quỹ ETF dựa trên các chỉ số đặc trưng như VNDiamond ETF.

“Do đó, trước sự điều chỉnh của thị trường vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi cho rằng, xu hướng dòng vốn dịch chuyển từ các quỹ VN30 ETF sang các quỹ ETF dựa trên chỉ số đặc trưng như VNDiamond ETF, VNFinlead ETF sẽ tiếp tục diễn ra trong 6 tháng cuối năm” – Chuyên gia của VNDIRECT nhận định.

VIB sẽ vào VN30 thay thế cho PNJ

Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ công bố rổ chỉ số mới, bao gồm chỉ số VN30 vào ngày 18/7/2022 và có hiệu lực từ 1/8/2022. Theo ước tính của Research VNDIRECT, cổ phiếu VIB sẽ được đưa vào rổ chỉ số VN30, trong khi PNJ bị loại ra khỏi chỉ số.

VNDIRECT ước tính các quỹ ETF sẽ mua khoảng 8,3 triệu cổ phiếu VIB, tương đương khoảng 187 tỷ đồng trong khi bán ra khoảng 1,5 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 193 tỷ đồng trong xem xét định kỳ lần này.

Cụ thể, đối với PNJ, theo số liệu của Research VNDIRECT, giá trị vốn hóa thị trường bình quân 1 năm của PNJ là 23,7 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 42 trong danh sách các cổ phiếu đủ điều kiện vào VN30. Với việc nằm ngoài top 21 - 40 về giá trị vốn hóa thị trường để có thể duy trì là một thành phần của rổ VN30, vì vậy, ước tính PNJ sẽ bị loại trong đợt xem xét này.

Còn đối với VIB, cổ phiếu này có giá trị vốn hóa lớn nhất trong số các cổ phiếu không thuộc VN30 hiện nay và đáp ứng đủ các tiêu chí để thay thế PNJ trong chỉ số VN30. Dựa trên số liệu của VNDIRECT, VIB có vốn hóa thị trường bình quân 1 năm đạt khoảng 63 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 22 trong danh sách các cổ phiếu đủ điều kiện vào VN30.

Các quỹ ETF dựa trên chỉ số VN30, với tổng giá trị tài sản ròng là 8.712 tỷ đồng (bao gồm ETF DCVFM VN30, ETF SSIAM VN30, ETF FUEMAV30 và ETF KIM Growth VN30), sẽ tái cấu trúc danh mục quỹ vào ngày giao dịch trước đó (29/7/2022). Các chuyên gia của VNDIRECT ước tính các quỹ ETF sẽ mua khoảng 8,3 triệu cổ phiếu VIB, tương đương khoảng 187 tỷ đồng trong khi bán ra khoảng 1,5 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 193 tỷ đồng trong xem xét định kỳ lần này.

Cùng dự báo, với số liệu chốt ngày 30/6, các chuyên gia của SSI Research cũng cho rằng, chỉ số VN30 có thể loại cổ phiếu PNJ do vốn hóa không đủ duy trì top 40 trong rổ xem xét. Trong khi đó, VIB có thể được thêm vào chỉ số để thay thế PNJ vì có giá trị vốn hóa lớn nhất ngoài danh mục.

Trong kỳ cơ cấu này, SSI Research ước tính VIB sẽ được các quỹ ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu (bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset, VN30, và KIM VN30) mua 8,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ trọng 2,11%. Như vậy, danh mục VN30 sẽ có 11 cổ phiếu ngân hàng với tổng tỷ trọng 40,3%. Trong khi đó, SSI Research dự báo khoảng 1,4 triệu cổ phiếu PNJ được bán ra và các cổ phiếu còn lại có giao dịch không đáng kể./.