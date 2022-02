Sabeco dự kiến chi hơn 960 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2021

(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã Ck: SAB) vừa thông báo nghị quyết hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

Theo đó, ngày 3/3 tới đây, Sabeco sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán là ngày 23/3/2022.

Như vậy với hơn 641,28 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sabeco sẽ chi khoảng 962 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu quý IV/2021 đạt 9.090 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.400 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Sơ đồ giá cổ phiếu SAB từ đầu năm 2022

Luỹ kế năm 2021, doanh thu của Sabeco đạt 26.374 tỷ đồng, giảm 5,7% so với năm trước. Do chi phí tăng cao, lợi nhuận sau thuế đạt 3.929 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ.

Sabeco cho biết, hoạt động kinh doanh đã phục hồi trong quý IV/2021 sau khi các tỉnh phía Nam mở cửa trở lại bình thường sau thời gian tạm dừng vì Covid-19, nhờ vậy doanh thu và lợi nhuận của công ty cao hơn so với quý III/2021 lần lượt là 110% và 197%.

Bên cạnh đó, Sabeco cũng cho biết, năm 2021 đã thực hiện nhiều giải pháp toàn diện nhằm tối ưu hóa việc quản lý kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng, từ đó góp phần giảm thiểu ảnh hưởng nghiêm trọng của làn sóng thứ 3, thứ 4 của đại dịch Covid-19./.