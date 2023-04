SABECO “sửa soạn” cho mùa kinh doanh mới

(TBTCO) - Nhiều kế hoạch mới dự kiến sẽ được Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO, mã chứng khoán SAB) trình đại hội đồng cổ đông cuối tháng 4 này tiếp tục cho thấy doanh nghiệp vẫn khá kiên định với các tham vọng lớn, thể hiện trong các mục tiêu chiến lược đã được đặt ra từ những năm trước.

Tăng tốc thành công

Năm 2022 vừa qua, đại dịch Covid-19 đã ít ảnh hưởng hơn đến hoạt động kinh doanh, nhưng nhiều yếu tố khó khăn bất ổn khác vẫn hiện hữu. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh bia trong năm 2022 phải chịu ảnh hưởng bởi bão giá đối với xăng dầu, khí đốt tự nhiên. Xung đột Nga và Ukraine ảnh hưởng lớn tới việc cung cấp nguyên liệu cho ngành đồ uống, giá nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh thậm tới 40 - 50% so với cùng kỳ năm 2021 như: Malt, nhôm, hương liệu, bao bì nhựa, nắm chai…

Doanh thu của SABECO đạt tăng trưởng 33% trong năm 2022. Ảnh: T.L

Trong bối cảnh này, SABECO đã thực hiện hiệu quả các giải pháp kiểm soát chi phí đầu vào, cải tiến chất lượng và mẫu mã sản phẩm phong phú phù với nhu cầu đa đạng của nhiều đối tượng khách hàng. Đồng thời, công ty cũng thực hiện cải tổ hiệu quả quy trình kinh doanh, mạng lưới các nhà máy sản xuất được mở rộng tới 26 nhà máy với tổng công suất 2,4 tỷ lít/năm.

Đặc biệt, các giải pháp tiếp thị của SABECO được thay đổi qua việc việc xây dựng thương hiệu bằng các chuỗi sự kiện âm nhạc nổi bật (như sự kiện Đêm Sài Gòn, sự kiện The Chill Fest – Runway to New Year…). Đồng thời, SABECO cũng thực hiện tăng cường giám sát, hướng dẫn các chương trình bán hàng để tăng hiệu quả và đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống nhằm đạt được kế hoạch bán hàng đã đề ra. Nhiều hoạt động tiếp thị đã phát huy hiệu quả thời gian qua còn còn những việc tài trợ cho đoàn thể thao Việt Nam, thực hiện các cam kết trách nhiệm xã hội…

Với cách tổ chức hoạt động kinh doanh linh hoạt, hợp lý, năm 2022 được ghi nhận một năm kinh doanh khá thành công cho SABECO. Công ty đạt doanh thu thuần gần 35 nghìn tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 5,5 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện trong năm 2021. Kết quả lợi nhuận của SABECO trong năm 2022 theo đó cũng đã vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hệ thống nhà máy của SABECO hiện đạt tổng công suất khoảng 2,4 tỷ lít/năm. Ảnh: T.L

Tăng trưởng khả quan trong 2023

Những thành công trong kinh doanh năm 2022 là một nền tảng tốt cho SABECO tiếp tục củng cố vị thế để bước tiếp trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch kinh doanh dự kiến sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, SABECO đặt mục tiêu doanh thu thuần gần 40,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% và lợi nhuận sau thuế gần 5,8 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với với thực hiện năm 2022.

Tiếp tục phát triển bền vững xoay quanh 4 trụ cột Trong năm 2023, SABECO cho biết sẽ tiếp tục cam kết phá triển bền vững xoay quanh 4 yếu tố trụ cột gồm: Consumption (tiêu thụ), Conservation (Bảo tồn), Country (Đất nước) và Culture (Văn hóa), bao gồm các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Theo đánh giá của SABECO về bối cảnh thị trường bia năm 2023, xu hướng tiêu thụ bia cận cao cấp sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Tuy nhiên, xu hướng chuyển dịch sang các phân khúc thấp hơn của người tiêu dùng cũng hình thành do thu nhập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 kéo dài vẫn có thể ảnh hưởng đến doanh thu năm 2023. Một số tiềm năng có thể ghi nhận nằm ở phân khúc bia không cồn và tiềm năng thị trường xuất khẩu;

Một trong những yếu tố thuận lợi là bối cảnh chung của kinh tế Việt Nam vẫn được các tổ chức quốc tế đánh giá sẽ tăng trưởng mức khá. IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt khoảng 6,2%; WB dự báo tăng trưởng Việt Nam 2023 khoảng 6,7% còn ADB dự báo khoảng 6,3%... WB đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong trung hạn. Các nền tảng vững chắc của Việt Nam sẽ giúp các nhà đầu tư phòng ngừa các biến động ngắn hạn. Về nội tại, tiêu dùng trong nước và đầu tư công vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi tăng trưởng kinh tế vào năm 2023.

Hội đồng quản trị SABECO cho biết, kế hoạch kinh doanh 2023 của công ty được đưa ra dựa trên mục tiêu tăng trưởng bền vững để tạo động lực cho tiến trình phát triển dài hạn của SABECO. Theo đó để triển khai kế hoạch kinh doanh, SABECO sẽ tập trung nguồn lực xây dựng thương hiệu và các hoạt động phát triển thị trường; áp dụng số hóa; nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng; cải cách nâng cao hiệu quả đầu tư…