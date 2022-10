Sắm “hộ chiếu” ở những miền thiên nhiên trác tuyệt: Tuyên ngôn sống của giới thượng lưu

(TBTCO) - Vogue - Tạp chí thời trang và phong cách hàng đầu thế giới từng nhấn mạnh: “Sức khỏe đang trở thành biểu tượng mới của sự xa xỉ”. Một không gian sống thư thái, lành mạnh và riêng tư, nơi nâng niu, duy trì sức khỏe đang trở thành một trong những chuẩn mực hàng đầu mà giới tinh hoa tìm kiếm.

Đi tìm “ốc đảo” bình yên

Mộng mơ, hữu tình, nơi bãi cát “nhuộm” trong tia nắng vàng ấm áp, nơi bờ biển rì rào âm thanh sóng vỗ, nơi nền trời in lên mặt nước màu xanh ngọc huyền ảo, Bãi Ông Lang đã vang danh vùng đảo Ngọc bởi vẻ đẹp say đắm, nguyên bản ban sơ ấy… Ở đó, bức tranh phong cảnh mỹ miều với thảm thực vật xanh mướt được tô điểm bởi Felicity Phu Quoc managed by Mövenpick Hotels & Resorts.

Bãi Ông Lang vang danh vùng đảo Ngọc bởi vẻ đẹp say đắm, ban sơ.

Sở hữu kiến trúc hướng hồ đặc trưng của Thuỵ Sĩ, kết hợp cùng tư duy thiết kế sáng tạo dựa trên địa hình đặc trưng của Việt Nam với cảnh biển thơ mộng, view triền núi kỳ vĩ, Felicity Phu Quoc cuộn mình giữa miền thiên nhiên hồ - biển - núi tuyệt sắc.

Khác với những dự án nghỉ dưỡng cao cấp thông thường, Felicity Phu Quoc chú trọng không gian sống riêng tư, chuẩn mực và gần gũi tự nhiên, vậy nên dự án sở hữu mật độ xây dựng thấp (chỉ 12,32%). Chủ nhân hay du khách sẽ được “nghỉ ngơi” trọn vẹn trước khung cảnh kép “hồ trong biển” với hệ thống hồ chạy dọc dãy villa độc đáo. Từ đây, những dãy biệt thự sẽ kiêu kỳ uốn mình theo dòng nước quyến rũ, tòa căn hộ condotel hình cánh sóng mở ra ban công ngập tràn nắng ấm, gió trời và mênh mông mặt nước.

Nằm bên bãi Ông Lang, Felicity Phu Quoc mang trong mình sự tối giản và tinh tế, gắn kết hoàn hảo với thiên nhiên.

Không chỉ đem đến cho các chủ nhân tinh hoa một khuôn viên nghỉ dưỡng tĩnh tại, đậm tính nghệ thuật, mà Felicity Phu Quoc còn cung cấp hơn 50 dịch vụ, tiện ích đẳng cấp quốc tế. Hệ thống bể bơi 5 sao, bể bơi tiêu chuẩn tại từng căn villa, beach club hay chuỗi nhà hàng sang trọng giúp du khách thư thái nghỉ dưỡng, tận hưởng những giá trị của cuộc sống thượng lưu đích thực.

Và chắc hẳn giới sành ẩm thực sẽ không thất vọng với các đầu bếp thượng hạng của tổ hợp nhà hàng, quầy bar, hay trải nghiệm “Giờ Chocolate” đưa văn hóa Thụy Sỹ đến gần người Việt.

“Như một ốc đảo nghỉ dưỡng biệt lập xanh mướt, trong trẻo, nơi nâng niu tâm hồn và thể chất, tại Felicity Phu Quoc khách hàng sẽ tạm rời xa cuộc sống bê tông ngột ngạt, chìm đắm trong sự dịu êm của tự nhiên, phục hồi sức khoẻ sau những chuyến công tác mỏi mệt”, đại diện Sun Property - đơn vị đồng hành chiến lược cùng dự án chia sẻ.

Hộ chiếu “vàng” khẳng định tuyên ngôn sống tinh hoa

Felicity Phu Quoc managed by Mövenpick Hotels & Resorts – cuốn hộ chiếu khẳng định tuyên ngôn sống tinh hoa.

Vượt lên trên mọi giá trị thẩm mỹ, du khách được tái tạo năng lượng khi hòa mình trong không gian căng tràn sức sống của tự nhiên nơi đây, kết nối bản thân với sự bình yên, tái tạo nguồn năng lượng và chữa lành những muộn phiền. Trước bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay, những dự án bất động sản xanh theo mô hình second home sở hữu không gian retreat như Felicity Phu Quoc đang được các nhà đầu tư tinh tường ưu tiên quan tâm. Không chỉ là “miền mơ”, chốn nghỉ dưỡng cho du khách yêu thích những trải nghiệm độc bản, gần gũi thiên nhiên, Felicity Phu Quoc còn là miền đất hứa, một bảo vật giúp các chủ nhân quý tộc gia tăng dòng tiền đầu tư, sinh lời.

Dòng villa view hồ đem lại không gian sống yên bình, kiến tạo trải nghiệm sống nghệ thuật, tinh túy nhưng không kém phần tiện nghi.

Được vận hành bởi thương hiệu khách sạn vang danh toàn cầu với hơn 70 năm kinh nghiệm - Mövenpick Hotels & Resorts (Thụy Sĩ), Felicity Phu Quoc “thết đãi” các chủ đầu tư siêu giàu bằng dịch vụ 5 sao chuẩn quốc tế. Với mong muốn kiến tạo trải nghiệm sống nghệ thuật, tinh túy nhưng không kém phần tiện nghi; sang trọng, chủ đầu tư xây dựng đã khéo léo lựa chọn cho thiên đường Felicity Phu Quoc một vị trí đắc địa. Thay vì ẩn mình riêng biệt tại một địa điểm hoang vu, thiếu kết nối, đến với dòng villa có tầm view hồ - hướng biển sang chảnh cùng khu condotel cao cấp tại Felicity, du khách chỉ cần 20 phút đã có thể dễ dàng di chuyển đến các danh lam, điểm đến du lịch nổi tiếng, cùng những khu vui chơi giải trí đặc sắc tại Phú Quốc. Đủ gần để hoà mình vào sự nhộn nhịp; tươi vui nơi đảo Ngọc cũng đủ xa để hưởng thụ một không gian riêng tư khoáng đạt.

Từ vị trí tới “báu vật” thiên nhiên đang sở hữu, mỗi bất động sản của Felicity Phu Quoc được thiết kế khéo léo tạo nên vị thế “minh đường tụ thủy” mang đến thịnh khí, vượng tài cho mọi chủ nhân. Dưới đôi mắt của những nhà đầu tư trí tuệ, thông thái, dự án được ví như “gà đẻ trứng vàng” của ngành bất động sản tại Phú Quốc với tiềm năng sinh lời từ tốc độ tăng trưởng bất động sản đảo hay gia tăng lợi nhuận nhờ hoạt động kinh doanh cho thuê lưu trú ở trung tâm du lịch hàng đầu khu vực.

Nơi để hưởng thụ một không gian riêng tư khoáng đạt.

Sở hữu cuốn hộ chiếu “vàng” của một bất động sản tiềm năng như Felicity Phu Quoc không chỉ góp phần minh chứng cho giá trị tài sản và “gu” thẩm mỹ của những vị chủ nhân, thông qua đó còn góp phần khẳng định tầm nhìn chiến lược và tuyên ngôn về một phong cách sống tinh hoa.