Thu nội địa 2 tháng đầu năm 2022 ước đạt 276.664 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu ngân sách nhà nước lũy kế 2 tháng đầu năm 2022 ước đạt 276.664 tỷ đồng, bằng 23,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 8.060 tỷ đồng, bằng 28,6% so với dự toán, bằng 157,2% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 268.605 tỷ đồng, bằng 23,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 106,7% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng số thu thuế, phí nội địa ước đạt 213.999 tỷ đồng, bằng 23,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2022 đạt khá do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh có sự hồi phục tốt. Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2022 tăng 195% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có đóng góp lớn cho ngân sách có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,8%; sản xuất thiết bị điện tăng 11,5%; sản xuất trang phục tăng 11,4%; khai thác quặng kim loại tăng 21,9%...

Tổng cục Thuế cho biết, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngành Thuế đã tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15: giảm 30% tiền thuế giá trị gia tăng tháng 11 và tháng 12 năm 2021 cho một số ngành bị ảnh hưởng nặng do Covid-19; giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật thuế TNDN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và giảm so với doanh thu năm 2019; miễn thuế quý 3, quý 4 đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã tác động làm giảm thu NSNN trong những tháng đầu năm 2022.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Nghị định số 103/2021/NĐ-CP giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước kể từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022 ước tính làm giảm thu lệ phí trước bạ trong 2 tháng đầu năm khoảng 4.000 tỷ đồng.