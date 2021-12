SCB đóng góp quỹ “Vì người nghèo” chung tay chăm lo tết cho người dân

(TBTCO) - Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa đóng góp 10 tỷ đồng vào quỹ "Vì người nghèo" theo lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh để chung tay hỗ trợ cho người dân Tết Nhâm Dần 2022 với tinh thần “không để người dân nào không có Tết”.

Sáng ngày 20/12/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ ‘Vì người nghèo’ chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Hơn 22 doanh nghiệp, cá nhân đã chung tay ủng hộ gần 56 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh kinh tế – xã hội cả nước, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn vì dịch Covid-19, SCB đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực và kịp thời. Cụ thể, SCB đã đóng góp hơn 270 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của các tổ chức, đơn vị cũng như các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó, SCB ủng hộ số tiền 50 tỷ đồng vào Quỹ ủng hộ mua vắc - xin thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức; 10 tỷ đồng vào Quỹ an sinh để chăm lo tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng Bộ Y tế 20 xe xét nghiệm Covid-19 lưu động, thành phố Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động, tỉnh Bình Thuận 1 xe xét nghiệm Covid-19 lưu động…

Phó Chủ tịch UBND thành phố - ông Dương Anh Đức và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh bà Tô Thị Bích Châu tiếp nhận hỗ trợ từ SCB.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các công tác kinh doanh, các đơn vị kinh doanh SCB luôn tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, san sẻ vì cộng đồng tại các địa phương nơi SCB trú đóng. Sự chung tay và lan tỏa của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống SCB thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, và đã góp sức sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa hoạt động kinh tế, xã hội tại các địa phương trở lại trạng thái bình thường.

SCB luôn xác định mục tiêu kép là giữ được hoạt động kinh doanh liên tục cùng với việc phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng và cho cán bộ nhận viên của Ngân hàng. Ngoài công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên như tiêm phòng vắc-xin, test nhanh định kỳ, khử khuẩn cơ sở hạ tầng, SCB còn thường xuyên quan tâm tình trạng sức khỏe, động viên thăm hỏi những cán bộ nhân viên chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hỗ trợ túi an sinh cho cán bộ nhân viên là F0./.