(TBTCO) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (mã Ck: VNC) do SCIC sở hữu.

Theo đó, ngày 15/1/2024, SCIC sẽ bán đấu giá theo lô 3.150.000 cổ phần, tương ứng 30% vốn điều lệ của VNC với giá khởi điểm để đấu giá là 171.675.000.000 đồng/lô cổ phần, tương ứng 54.500 đồng/cổ phần.

Hiện tại, giá cổ phiếu VNC đang được giao dịch trên thị trường quanh mức 51.000 đồng/cổ phiếu và tăng 10,87% trong 6 tháng qua, mức chào bán cổ phiếu VNC cao hơn gần 7%.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, mẹ bà Dương Thanh Huyền - Ủy viên HĐQT đăng ký bán hết 144.900 cổ phiếu, chiếm 1,38% vốn điều lệ tại VNC, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch từ 20/12/2023 - 18/01/2024.

SCIC muốn bán đấu giá theo lô hơn 3,1 triệu cổ phần VNC. Ảnh: T.L

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol có vốn điều lệ gần 105 tỷ đồng, trụ sở đặt tại 54 Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ đánh giá sự phù hợp (giám định, thẩm định, kiểm định, chứng nhận, thử nghiệm, …) và các dịch vụ liên quan khác.

Về kết quả kinh doanh, hết quý III công ty ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 185 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với cùng kỳ, luỹ kế đạt hơn 511 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 9,86 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 9,3 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng năm 2023, VNC lãi hơn 29 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ./.