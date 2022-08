SHB ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế dành cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Giá vàng hôm nay 5/8 tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn. Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.792 USD/ounce, tăng 28 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng thế giới lại phục hồi mạnh mẽ và hướng về ngưỡng tâm lý quan trọng 1.800 USD/ounce.