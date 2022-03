Nhiều hệ thống siêu thị lớn đã nhận được đề xuất tăng giá từ một số nhà cung cấp khi giá xăng liên tục điều chỉnh. Tuy nhiên, họ đang nỗ lực đàm phán với nhà cung cấp để giữ nguyên mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng, đồng thời, có nhiều chương trình khuyến mãi chia sẻ áp lực chi tiêu với người tiêu dùng.

Siêu thị đàm phán đề xuất mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng trước tác động xăng tăng giá. Ảnh: Phúc Nguyên

Nhà cung cấp đề nghị tăng giá khoảng 5%

Mới đây, đại diện AEON Việt Nam, ông Bùi Trung Chính - Giám đốc Khối Thu mua ngành hàng thực phẩm (AEON Việt Nam) cho biết, doanh nghiệp này đã nhận được đề xuất tăng giá từ một số nhà cung cấp khi giá xăng liên tục điều chỉnh.

Cụ thể, đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô (gạo, mì, dầu ăn...), khoảng 5% nhà cung cấp đề nghị tăng giá với mức tăng trung bình 5-10%.

Tuy nhiên, đơn vị này đang nỗ lực đàm phán với nhà cung cấp để giữ nguyên mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng, đồng thời chấp nhận giảm biên độ lợi nhuận để đồng hành cùng khách hàng.

Riêng đối với các mặt hàng tươi sống và đông lạnh, đề xuất tăng giá đa phần cho các mặt hàng nhập khẩu do ảnh hưởng của sự thiếu hụt nhân công toàn thế giới, chi phí vận chuyển qua đường hàng không và đường biển cũng tăng cao, tác động đến giá cả hàng hóa trong dài hạn.

AEON Việt Nam đang tiếp tục tìm kiếm thêm các sản phẩm hàng nội địa chất lượng với mức giá cả hợp lý có thể thay thế cho các mặt hàng này. Đồng thời, phối hợp với nhà cung cấp nhằm mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, trợ giá cho khách hàng, để khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi mua sắm.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail cho biết, xăng dầu liên tục tăng giá trong thời gian sau Tết Nguyên đán đã ít nhiều ảnh hưởng đến các nhà cung cấp hàng cho siêu thị, nhất là đối với thực phẩm tươi sống. Với tư cách là nhà bán lẻ có trách nhiệm với xã hội, Central Retail thương lượng giá hằng ngày với các đối tác để cùng đề xuất mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng.

Giám đốc Siêu thị MM Mega Market Hoàng Mai Tạ Trung Hiếu thông tin, nhằm tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng, doanh nghiệp đang làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp để trì hoãn việc tăng giá, hoặc có mức giá điều chỉnh hợp lý nhất có thể cho khách hàng. Hệ thống siêu thị VinMart/VinMart+ cũng cam kết giữ giá bình ổn.

Nhiều chương trình khuyến mãi giảm áp lực chi tiêu cho người tiêu dùng

Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu do những tác động từ việc tăng giá xăng dầu trong thời gian vừa qua, tại các siêu thị GO!, Big C, Tops Market thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam sẽ áp dụng chương trình “Siêu tiết kiệm” - mua nhiều giảm nhiều.

Trong đó, tại hệ thống đại siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc, áp dụng “Siêu tiết kiệm”, giảm giá đến 50% đối với 390 sản phẩm: Thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, thời trang… Dịp này, nhiều nhà cung cấp lớn của GO!, Big C như Vifon, Vinamilk, Kinh Đô… cũng hưởng ứng chương trình “Siêu tiết kiệm”.

Tại chuỗi siêu thị Tops Market, chương trình “Siêu tiết kiệm” áp dụng giảm giá tới 50% đối với hơn 400 sản phẩm: Rau củ xanh, thịt cá tươi, đồ ngon được nhập khẩu trực tiếp… Chương trình kéo dài đến hết ngày 23/3.

Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước tổ chức giảm giá mạnh đến 50% cho hơn 3.000 sản phẩm nhu yếu. Chương trình được áp dụng từ ngày 17/3 đến hết ngày 30/3/2022.

Cụ thể, Co.opmart và Co.opXtra phối hợp cùng các nhãn hàng Cholimex, Maggi, Simply, Neptune, Chin Su, Knorr, Liên Thành… thực hiện giảm giá từ 15% đến 50% cho các sản phẩm dầu ăn, tương ớt, nước tương, nước mắm, đường, gạo, mì gói, hạt nêm… Các sản phẩm thực phẩm tươi sống được giảm giá ưu đãi từ 15% đến 20%; rau củ quả và trái cây cũng giảm giá lên đến 20% gồm bầu, cà rốt Đà Lạt, cải thìa, ớt chuông các loại, cà chua, cải lo lo xanh, rau muống, cam sành, thanh long, chuối sứ, bưởi da xanh…