Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nắng nóng xảy ra trên cả nước, ghi nhận tại các điểm đến mua sắm, ăn uống tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho thấy lượng khách hàng tăng gấp đôi, gấp ba lần so với ngày thường.

Nhiều quầy kinh doanh ẩm thực nấu chín bán món ăn theo combo với giá siêu tiết kiệm. Ảnh tư liệu

Trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tấp nập khách

Đặc biệt, từ ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đến nay, nhiều trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đã tấp nập khách "giải nhiệt" trong khung giờ từ 10 giờ sáng đến 21 giờ tối mỗi ngày.

Lý giải nguyên nhân lượng khách đổ về nhiều trung tâm thương mại tăng cao, đại diện một số nhà bán lẻ cho biết trung tâm thương mại đáp ứng được nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của hầu đến thành viên trong gia đình, cũng như giới trẻ. Bên cạnh đó, với bối cảnh kinh tế khó khăn, những gia đình thắt chặt chi tiêu có xu hướng ưu tiên "du lịch tại chỗ" đáp ứng nhu cầu ăn uống, gặp gỡ người thân, bạn bè hơn là đi du lịch hay về quê.

Nhiều người dân cho hay dịp cuối tuần bình thường chỉ chủ yếu đến trung tâm thương mại mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, nhưng thời gian gần đây thay đổi thói quen theo xu hướng kết hợp mua sắm với ăn uống cùng gia đình để "trốn nóng". Đồng thời, nhiều khi gia đình sẽ lựa chọn ăn uống, xem phim, tận hưởng không khí mát mẻ... trước khi mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, vì vậy thời gian lưu lại trung tâm thương mại lâu hơn.

Để tận dụng cơ hội kinh doanh và đáp ứng nhu cầu người dân, hầu hết trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng ăn uống… tại TP. Hồ Chí Minh đều công bố hoạt động khuyến mãi và thực hiện giảm giá xuyên suốt mùa lễ 30/4 -1/5. Trong khi đó, tùy món ăn, thức uống, hay combo (gồm món ăn và thức uống)… mà đơn vị kinh doanh áp dụng mức giảm giá từ 5-50% cho khách hàng.

Cửa hàng cà phê trong trung tâm thương mại kín khách hàng. Ảnh tư liệu

Tại một số chuỗi cà phê và bánh ngọt còn áp dụng hình thức giảm giá trực tiếp trên hóa đơn kế tiếp dành cho khách hàng, mua 2 tặng 1… Trong khi đó, nhiều quầy kinh doanh ẩm thực nấu chín bán món ăn theo combo với giá siêu tiết kiệm, tặng món ăn kèm… theo giá trị hóa đơn của khách hàng.

Báo cáo nhanh từ Saigon Co.op cũng cho thấy, trong những ngày đầu tiên của chương trình thì sức mua đã tăng 30-40% so với ngày thường nhờ tung những mặt hàng giảm giá đậm ngay dịp lễ 30/4-1/5 năm nay; trong đó, có thể kể đến những mặt hàng giải nhiệt đang có sức mua cao là nhóm mặt nước giải khát, nước ngọt, nước tăng lực, nước uống điện giải, thực phẩm bổ sung; nhóm mặt hàng OCOP giải khát được người tiêu dùng quan tâm lựa chọn như mật dừa nước, trà tim sen, trà khổ qua, bột rau má...

Riêng tại hệ thống siêu thị như Saigon Co.op, Satra, MM Mega Market… sức mua cũng tăng cao ở những nhóm ngành hàng như thịt gia súc, gia cầm; thủy-hải sản; rau củ, quả, trái cây… Ngoài ra, nhiều nhóm ngành hàng nhờ áp dụng chương trình ưu đãi nhân dịp lễ 30/4-1/5 đã kéo sức mua tăng đáng kể so với thời điểm bình thường.

Điển hình, chương trình khuyến mãi "Niềm tin gắn kết", đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Saigon Co.op nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khách hàng. Đáng chú ý, chương trình này được triển khai từ nay đến ngày 15/5 tại 800 điểm bán, gồm: Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, Sense Market…

Hệ thống siêu thị tại Hà Nội lượng người đến mua sắm tăng mạnh

Khách hàng đợi thanh toán hóa đơn mua sắm hàng hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4 tại siêu thị Big C Thăng Long. Ảnh tư liệu

Tại hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 cho thấy, khu vực kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô tập trung khá đông khách.

Loa phát thanh của siêu thị liên tục phát thông báo xin lỗi khách hàng vì số thùng các-tông chuẩn bị cho khách đóng gói hàng hóa đã hết. Xen kẽ với nội dung này là thông báo về các mặt hàng khuyến mãi "sốc" cuối ngày. Tại quầy thanh toán, khách phải xếp hàng dài chờ đợi.

Đại diện Go! Thăng Long cho biết, do đợt nghỉ lễ 30/4 bắt đầu vào những ngày cuối tuần nên lượng người đến mua sắm khoảng 30% so với ngày thường. Năm nay, do thời tiết nắng nóng nên ngoài các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, một số mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn, nước giải khát, hoa quả... cũng được nhiều người dân lựa chọn.

Tương tự, tại siêu thị AEON Long Biên cũng đón một lượng lớn khách đến mua sắm, vui chơi giải trí nên hàng trăm người đã phải xếp hàng ở khu vực quầy thực phẩm, chờ đợi rất lâu mới đến lượt thanh toán. Các bãi gửi xe máy, ô tô chật kín chỗ. Chị Nguyễn Minh Thu ở Bắc Ninh chia sẻ, tôi đưa gia đình và các con nhỏ về AEON Long Biên vui chơi, giải trí, đồng thời mua sắm nhưng không bị nắng nóng.

Giám đốc siêu thị Coopmart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ, lượng khách mua sắm tại siêu thị Coopmart tăng khoảng 40% so với dịp cuối tuần bình thường, trong đó lượng khách hàng từ các địa phương khác chiếm tỷ lệ khá lớn.

“Đặc thù dịp nghỉ lễ năm nay, thời tiết nắng nóng nên nhiều khách hàng lựa chọn siêu thị là điểm mua sắm kết hợp các hoạt động vui chơi, giải trí vừa tiện lợi lại mát mẻ, đặc biệt là các khung giờ buổi tối, lượng khách tăng cao. Siêu thị đã mở thêm quầy tính tiền, tăng cường nhiều vị trí bảo vệ, nhân viên để hỗ trợ phục vụ khách hàng chu đáo, không phải chờ đợi lâu” - bà Dung chia sẻ.

Đại diện siêu thị Winmart thông tin, trong những ngày nghỉ lễ, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại Winmart cũng đã đón một lượng lớn khách vào mua sắm, ăn uống. Các quán ăn gần như quá tải khi luôn trong tình trạng kín khách. Khu vui chơi dành cho trẻ em trong các trung tâm thương mại quá tải ngay từ lúc vừa mở cửa.

Không chỉ hệ thống siêu thị kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu mới đông khách mà tại các siêu thị điện máy lớn như Pico, Media Mart, FPT Shop... khách hàng cũng đổ về mua sắm trong những ngày nghỉ lễ.

Đồng loạt tung khuyến mại khủng

Siêu thị Winmart thu hút người tiêu dùng đến mua sắm hàng hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4. Ảnh tư liệu

Dự báo nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng cao trong những ngày nghỉ lễ, các nhà bán lẻ đã tăng lượng hàng đồng thời tung khuyến mãi để thu hút khách.

Thông tin từ hệ thống siêu thị Winmart cho thấy, từ nay đến hết ngày 8/5, siêu thị triển khai chương trình “Khuyến mãi chào lễ, giá rẻ cực mê” giảm giá sốc nhiều sản phẩm thuộc các ngành hàng thực phẩm, nông sản, đồ dùng thiết yếu với người tiêu dùng. Cụ thể, gạo ST25 3kg từ 139.500 đồng còn 102.900 đồng/túi, dầu ăn Neptune Light 2 lít giá từ 127.000 đồng còn 100.900 đồng/chai… cùng 1 số sản phẩm mua 1 được 2 như nước giặt Winmart 3,5kg giá 179.000 đồng/2 túi, trà Fuzetea chanh sả 450ml giá 50.600 đồng/2 lốc 6 lon…

Cũng trong thời gian này, trung tâm thương mại Aoen Mall Long Biên tổ chức chương trình “Đại lễ săn sale” giảm giá tới 50% hàng nghìn sản phẩm thuộc các ngành hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, thời trang... từ nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau.

Cụ thể, ở ngành hàng thời trang, ALDO giảm tới 50% toàn bộ sản phẩm của mình, còn tại ngành hàng trang sức, thương hiệu Pandora tung ra chương trình mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 3 toàn bộ các sản phẩm. Bên cạnh đó, khách khi mua sắm với hóa đơn trên 3 triệu đồng còn có cơ hội tham gia lượt quay 100% trúng quà, với giải thưởng hấp dẫn như nhẫn ép vỉ vàng 0,5 chỉ, voucher trị giá 100.000-500.000 đồng, đồ gia dụng và nhiều phần quà hấp dẫn khác…

Đặc biệt, nắm bắt nhu cầu khách sẽ tăng cao trong dịp lễ, hệ thống Aeon Mall còn phục vụ khách hàng muộn hơn ngày thường, cụ thể là từ 9h sáng cho đến 22h30 tối cùng ngày.

Nhằm kích cầu tiêu dùng hệ thống siêu thị điện máy MediaMart tung chương trình “5 ngày tưng bừng khuyến mại – mừng đại lễ” giảm tới hơn 50% các sản phẩm, cụ thể như Smart Google tivi 55inch giá từ 11,9 triệu đồng giảm còn 5,49 triệu đồng; tủ lạnh Coex 4 cửa giá 18,9 triệu đồng còn 10,49 triệu đồng, máy giặt Samsung 10kg từ 17,49 triệu đồng còn 8,49 triệu đồng, điều hòa Midea 1C 9.000 BTU từ 8,29 triệu đồng còn 5,49 triệu đồng…/.