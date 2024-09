Sớm khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống người dân

(TBTCO) - Lo lắng cho dân, liên tục những ngày qua, lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đến thăm hỏi, chia sẻ và có chỉ đạo kịp thời để địa phương triển khai ngay các giải pháp, sớm khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra, sớm ổn định đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đê tại tỉnh Tuyên Quang (chiều 12/9). Ảnh tư liệu.

Ưu tiên cao nhất là cứu dân

Việc nước bộn bề, ngay sau cuộc đón tiếp và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, ngay đầu giờ chiều 12/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới kiểm tra công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra tại tỉnh Tuyên Quang và trong chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã làm việc với tỉnh Phú Thọ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm hỏi, động viên các lực lượng đang tập trung xử lý mạch sủi và gia cố tuyến đê xung yếu tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương. Hiện mực nước sông Lô đang rút dần; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và các lực lượng của địa phương đang nỗ lực xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm hỏi người dân đang được sơ tán tới Nhà văn hóa Thôn Phú Thọ 1, xã Trường Sinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ sâu sắc với người dân đang phải chịu ảnh hưởng do bão lũ gây ra, mong muốn người dân tiếp tục đoàn kết hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Đảng, Nhà nước sẽ nỗ lực hết sức để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Rời Tuyên Quang, chiều tối 12/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt, bão tại tỉnh Phú Thọ.

Chỉ đạo tại 2 địa phương, đối với những vùng còn ngập, hoặc khó tiếp cận với người dân đang bị cô lập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo tỉnh và các lực lượng triển khai đồng bộ quyết liệt mọi giải pháp từ phòng ngừa đến cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ; triển khai nhanh nhất các biện pháp để đưa nhu yếu phẩm đến cho người dân và chú trọng bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 3 tại Thái Nguyên Chủ tịch Quốc hội biểu dương, động viên lực lượng đang thu dọn bùn đất, rửa dọn nhà cửa, làm vệ sinh môi trường đường phố; mong muốn các lực lượng huy động tổng lực về nhân lực, phương tiện, hỗ trợ người dân để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con đoàn kết, “tương thân, tương ái”, cùng nhau chia sẻ khó khăn, chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao 200 suất quà động viên các hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra của huyện Phú Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ưu tiên cao nhất đối với toàn bộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ là cứu dân, trong đó sức mạnh của lực lượng vũ trang là nòng cốt. Các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của bão cần xác định “cứu dân là ưu tiên cao nhất”, “sức mạnh lực lượng vũ trang là nòng cốt” để triển khai đồng bộ, quyết liệt mọi biện pháp từ phòng ngừa đến cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ; sử dụng mọi nguồn lực, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ tìm kiếm người mất tích, người chết; đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ người dân; hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay sớm để khôi phục sản xuất.

Nhân chuyến công tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi quà tặng 2 tỉnh; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao số tiền 30 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Phú Thọ và trao số tiền 20 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Tuyên Quang, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Thủ tướng yêu cầu hết năm phải xây mới bản Làng Nủ

Lào Cai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ, thiên tai hiện nay. Đặc biệt, đây là địa phương thiệt hại nhân mạng nặng nề nhất tới thời điểm hiện nay, với nhiều vụ sạt lở rất nghiêm trọng.

Trong chiều 12/9, ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Điểm đầu tiên Thủ tướng tới thị sát là hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, đã khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích. Tại nhà Văn hóa thôn Làng Nủ, chứng kiến cảnh tượng tang thương, hàng chục cỗ quan tài xếp một góc chờ khâm liệm những thi thể nạn nhân được tìm thấy, người đứng đầu Chính phủ đã không kìm được nước mắt. “Thưa tất cả các đồng chí, bà con nhân dân, thực sự rất đau lòng, chúng ta chứng kiến cảnh tượng rất đau lòng” Thủ tướng rưng rưng nói.

Gặp thân nhân các gia đình tại hiện trường vụ sạt lở tại bản Làng Nủ, Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc nhất với nỗi đau của các gia đình. Ông đề nghị các lực lượng chức năng đang tập trung, nỗ lực cao nhất để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lũ quét tại đây.

Thủ tướng ngắn gọn nêu 4 mục tiêu và 15 giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lào Cai. Theo đó, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch; nhanh chóng ổn định tình hình cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội; khôi phục sản xuất, kinh doanh cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân.

Thủ tướng yêu cầu tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, đảng bộ, chính quyền, quân và dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện thật tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để khắc phục hậu quả mưa lũ thật hiệu quả, tự tin, tự lực, tự cường, phấn đấu bằng mọi khả năng của mình, với tinh thần đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết.